聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／不過半不執政

聯合報／ 聯合報黑白集

國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮。圖／聯合報系資料照
國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮。圖／聯合報系資料照

七月是罷免月，罷免與反罷免激盪，歷史會記住七二六這一天。民進黨全黨瘋罷免，賴政府上任逾一年，正經事一事無成，當家鬧事樂此不疲；鋪天蓋地大罷免，打掉雜質，升高政黨對決，就是為了權力最大化的完全執政。行政、立法監督制衡本是民主精神，但在賴清德總統的劇本，只要綠委不過半，民進黨就不會執政，執政無能都甩鍋在野黨。

賴清德是少數總統，他的「不信賴區間」高達六成，賴總統「罷免十講」就是下達勤王令，要求綠營總動員。前總統蔡英文主張「謙卑再謙卑」，賴清德卻逆向而行，行政權獨大還不夠，還要奪下國會，搬開權力絆腳石。

蔡政府八年完全執政，但貪腐頻傳、弊案不斷，當時權力越大、民怨越深。民進黨前立委林濁水示警，最新網路民調顯示，多數民意認為民進黨國會過半是弊大於利；民眾雖支持民進黨當選總統，但害怕民進黨若全面執政，立法權無法制衡行政權，成為大罷免危機。

不受監督，導致過半就貪腐；不懂謙卑，因此不過半就不會執政；不容雜質，就走上獨裁極權之路。不過，真正的民主，不是輸不起就罷免、不過半就不執政，這不是責任政治，而是霸凌政治。掀開「七月瘋罷免」真相，民進黨終極目標恐怕不是治理國政，而是要殲滅異己、確保萬年執政。

社論 民進黨 大罷免

延伸閱讀

賴清德自稱「憲法守護者」 柯志恩批：自欺欺人

賴清德稱制憲沒台灣代表 北市批：連歷史事實都詐騙民眾？

賴清德談制憲史翻車 藍黨團：不會查資料又談何治國？

台灣沒有參與通過憲法？他翻史料證明賴清德所說有誤

相關新聞

聯合報社論／賴清德誓師大罷免，團結已成鬥爭遮羞布

遮掩扭捏大半年後，賴清德總統終於不再演了。兼任民進黨主席的賴清德，在全代會上以「必須與公民同行」為名，向全黨發出大罷免總...

聯合報黑白集／不過半不執政

七月是罷免月，罷免與反罷免激盪，歷史會記住七二六這一天。民進黨全黨瘋罷免，賴政府上任逾一年，正經事一事無成，當家鬧事樂此...

經濟日報社論／成立主權基金 先消除社會疑慮

我們曾多次在本社論中剖析「川普混亂」，提醒民眾川普不但在「關稅魔鏡」中，看到了自己是美國最偉大的總統，更在「海湖莊園協議...

聯合報黑白集／觀光署的魔法KPI

交通部觀光署長陳玉秀新上任，為化解國際旅客千萬人次難達標的窘境，提出檢討以量作為KPI單一指標等策略，被業者批評過於理想和外行。

聯合報社論／緊急避難包很夯，誰把台灣捲入戰爭？

總統府舉行全社會防衛韌性委員會第四次委員會議，賴清德總統宣布，今年七月是「國家團結月」，漢光四十一號演習和城鎮韌性演習將陸續登場。同一時間，賴清德的「團結國家十講」也持續在全台展開，激化兩岸關係，更為大罷免煽火。賴清德一方面重塑國家認同，一方面以「國家」和「團結」為名，將台海防衛與城鎮韌性演習變成護航大罷免的政治動員，不僅撕裂社會，更犧牲國軍專業和台海安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。