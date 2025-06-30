聯合報黑白集／不過半不執政

國內兩大政黨在國會衝突衍生出的大罷免潮。圖／聯合報系資料照

七月是罷免月，罷免與反罷免激盪，歷史會記住七二六這一天。民進黨全黨瘋罷免，賴政府上任逾一年，正經事一事無成，當家鬧事樂此不疲；鋪天蓋地大罷免，打掉雜質，升高政黨對決，就是為了權力最大化的完全執政。行政、立法監督制衡本是民主精神，但在賴清德總統的劇本，只要綠委不過半，民進黨就不會執政，執政無能都甩鍋在野黨。

賴清德是少數總統，他的「不信賴區間」高達六成，賴總統「罷免十講」就是下達勤王令，要求綠營總動員。前總統蔡英文主張「謙卑再謙卑」，賴清德卻逆向而行，行政權獨大還不夠，還要奪下國會，搬開權力絆腳石。

蔡政府八年完全執政，但貪腐頻傳、弊案不斷，當時權力越大、民怨越深。民進黨前立委林濁水示警，最新網路民調顯示，多數民意認為民進黨國會過半是弊大於利；民眾雖支持民進黨當選總統，但害怕民進黨若全面執政，立法權無法制衡行政權，成為大罷免危機。

不受監督，導致過半就貪腐；不懂謙卑，因此不過半就不會執政；不容雜質，就走上獨裁極權之路。不過，真正的民主，不是輸不起就罷免、不過半就不執政，這不是責任政治，而是霸凌政治。掀開「七月瘋罷免」真相，民進黨終極目標恐怕不是治理國政，而是要殲滅異己、確保萬年執政。