聯合報社論／賴清德誓師大罷免，團結已成鬥爭遮羞布
遮掩扭捏大半年後，賴清德總統終於不再演了。兼任民進黨主席的賴清德，在全代會上以「必須與公民同行」為名，向全黨發出大罷免總動員令。現場高呼「大罷免大成功」的口號，恰與賴清德獨白的「團結國家十講」，形成極具諷刺性的對比。一邊高喊團結國家，一邊推動大罷免，反映了賴清德的政治布局，也暴露了他的權力欲望。團結，已經成為賴清德鬥爭異己的遮羞布。
賴清德日前啟動「團結國家十講」，首講以「國家」為題，強調「中華民國台灣」是民主體制與歷史共同成果，並稱「中華人民共和國從未統治台灣」。表面上，這是一場國族論述的重整與主體宣示；實際上更像一場政治表演的開場，在大罷免氛圍與「共諜獵巫」同步發酵之際，令人質疑：賴總統高舉團結之名大登場，是否意在包裝一場針對異己的分裂與壓制工程？
果然，「團結國家」第二講，就以「團結」為主題，要求團結在民進黨決議文定義的台灣國家與國家認同下，否則就要透過一次次的選舉罷免，「打掉雜質」。賴清德把不贊成他的六成民意，都看成必須打掉的「雜質」；而且他早在二○一九年副總統電視政見發表會，就提過要「打掉一中雜質」。如此獨裁極權的信念，竟長期深植賴清德心中醞釀發酵，而今著手實施，更讓人不寒而慄。
賴清德現階段的操作顯然更具政治算計：一方面借語言撩撥強化民進黨基本盤動員，另一面則藉團結話術對大罷免案進行正當性加持。同時間，行政體系卻連番以「查共諜」為名，對教師、軍人、直播主甚至退休公務員調查清洗，動輒以國安大帽壓人打擊政敵，進而以大陸居住證政策，大清查界定陸配戶籍合法性，要清理「非我族類」。連串政策都有違憲侵權，剝奪公民權的爭議，這就是「團結」嗎？
從立法院法案引發的朝野對立、到綠營主導的大罷免，再到行政機關擴大「政策清共諜」的定義，整體社會氛圍正逐漸朝向「你不是自己人，就可能是滲透者」的政治清洗邏輯。監督預算浪費、避免國安侵權，都成為不護台的雜質政客，連路人自拍都被質疑是「滲透者」要警察查辦，這種讓人人自危的「台版麥卡錫主義」，正是執政者以「團結國家」包裝打擊異己的操作，「團結」反成為分裂的代名詞，「國安」也淪為罷免的工具。
更值得警惕的是，賴清德在其「國家首講」中刻意淡化中華民國的歷史脈絡與憲政結構，選擇只強調民主在台灣的本地結果，迴避中華民國戰後接收、憲政移轉等關鍵歷史背景，更未正視目前憲法架構與兩岸政策的制度性難題。這種選擇性歷史敘事，既違背史實也違反憲法，更對台灣長期制度穩定與國家共識的建立，卻是一場冒進與短視的豪賭。賴清德的談話，不意外地引來大陸國台辦的點名批評，也意味著兩岸關係更加低迷。
團結從來不只是語言工程，而必須是制度寬容與多元社會的實踐。賴清德即使講滿十講，也無法掩飾其團結與國族論述背後的政治算計與社會分裂。更令人不安的是，賴清德一邊喊團結，一邊抓異己，一邊大罷免；高喊團結之際，大罷免與清共諜同步進行，根本就是政治壓制的多軌部署。
賴清德在民進黨全代會誓師大罷免，最後引用前主席黃信介的喊話，要求大家跟他一起向前走、向自由走、向民主走；但他驅遣青鳥竄飛、公民誤引歧路，全黨動員大罷免，卻恐怕再回頭，民主摧毀殆盡、自由衰敗凋零、國家面目全非。
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