聯合報黑白集／觀光署的魔法KPI

交通部新任觀光署長，由松山文創園區前總監陳玉秀（右）接任。 記者曾吉松／攝影

交通部觀光署長陳玉秀新上任，為化解國際旅客千萬人次難達標的窘境，提出檢討以量作為KPI單一指標等策略，被業者批評過於理想和外行。

陳玉秀是否外行？交通部長陳世凱強調，陳玉秀是出身民間業界首例，但未明說的是，她雖有文創、策展資歷，卻從未參與觀光政策制訂，也無觀光旅遊業背景；輿論對她「外行領導內行」的質疑，實不下於民進黨青年軍出身接掌交通部的陳世凱，以及無交通專業出任高鐵董事長的史哲。

改變觀光KPI是否太理想化？振興觀光的確不能只看旅客量，但量卻是觀光KPI指標的基礎，且與產值正相關。有旅遊業者即直言，量縮價跌產業就崩盤，從沒看過哪個國家旅遊人數衰退，產值卻能創新高。

新冠疫情前五年，來台旅客年年破千萬人次，陸客數始終居冠；疫後解封，卻因兩岸關係急凍，去年來台旅客不到八百萬。反觀放寬陸客簽證的日本，卻暢享「報復式觀光」紅利。尤其陸客停留天數、平均日消費、購物金額等多超過他國旅客，因此業界有「一陸客產值等於兩日韓、三東南亞旅客」說法。

陳玉秀改變觀光KPI，說穿了就是不願正視台灣觀光CP值遠遜鄰國的自欺欺人，以及不敢忤逆賴政府不喜陸客的鴕鳥心態，只能大玩魔法KPI矇混人民，但這要如何改變去年觀光逆差史上最慘的事實？