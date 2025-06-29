聯合報社論／緊急避難包很夯，誰把台灣捲入戰爭？

全社會防衛韌性委員會3月27日在台南安平區郵局對面廣場進行演練，賴清德總統（中左）親臨視察，美國在台協會處長谷立言（中左二）出席。 （中央社）

總統府舉行全社會防衛韌性委員會第四次委員會議，賴清德總統宣布，今年七月是「國家團結月」，漢光四十一號演習和城鎮韌性演習將陸續登場。同一時間，賴清德的「團結國家十講」也持續在全台展開，激化兩岸關係，更為大罷免煽火。賴清德一方面重塑國家認同，一方面以「國家」和「團結」為名，將台海防衛與城鎮韌性演習變成護航大罷免的政治動員，不僅撕裂社會，更犧牲國軍專業和台海安全。

今年漢光演習時間特別延長，並且聚焦城鎮韌性演習，尤其全聯福利中心門市也要進行警報發放、員工應變、賣場顧客避難引導、情報傳遞與狀況處置等民防模擬演練，未來還將擴及與四大超商等民營賣場配售點合作。總統府全社會防衛韌性委員會議後並特別介紹「緊急避難包」，兼任委員會執行秘書的內政部長劉世芳還說，近期緊急避難包「非常夯」。

台灣地震和颱風頻發，政府過去曾宣導家戶準備防災包；近期緊急避難包突然很夯，則反映了民間對於台海情勢緊張的直接感受。美國在台協會高雄分處最近在臉書開箱介紹避難包，強調隨時備好避難包，才能在突發狀況下快速應對，也被民眾解讀是在暗示台灣應該「備戰」了。但除了黑熊學院大賣昂貴避難包爽獲暴利、搶賺國難財外，賴政府似乎只得意於推動全社會韌性有成，卻看不到民眾對於兩岸可能戰爭相殘的憂懼。

當民眾備妥三日生存所需、災難來臨一拎就走的緊急避難包時，當民眾進入全聯門市購物卻被引導進行防空避難時，在戰爭陰影與社會防衛韌性的名義下，這些都顯得理所當然。但賴政府不要你思考和回答的問題是，誰把台灣捲入戰爭，然後要求全民防衛，又藉國安進行政治動員？

中共不願正視中華民國的存在，共軍機艦繞台，破壞台海穩定。但從馬政府到蔡政府，兩岸關係急轉直下；從蔡政府到賴政府，兩岸情勢急遽升高。賴清德上任一年，從就職演說、國慶演說的新兩國論，到賴十七條定義境外敵對勢力，接連引發中共三次環台軍演；就職周年演說刻意不談兩岸關係，反而另提兩岸「併購」說，氛圍則似略見和緩。這顯示賴清德完全清楚美國的底線、中共的紅線，以及台灣民眾的和平願望，但他很快又用「團結國家十講」挑戰各方。

賴清德的「團結國家十講」，才進行到第二講，已經隱隱然帶來國家級災難。第一講以台獨史觀和新兩國論更明確定義台灣、中華民國和兩岸關係，立刻又引起中共點名批判。第二講要求透過一次次的選舉罷免，「打掉雜質」；然而賴清德從去年的「洗滌人心」到如今的「打掉雜質」，顯露出「非我族類，其心必異」的分化排他心態，而大罷免就是披著民主形式打掉雜質的重要手段，更令人擔心賴政府逐漸走向「純化」社會的極權目標。

七月將臨，這不僅是民進黨推動大罷免的政治熱季，也是漢光四十一號演習和城鎮韌性演習登場的國安熱季。賴清德在全台進行「團結國家十講」，又宣布七月是「國家團結月」，兩者合而為一。但「團結國家十講」是要為大罷免動員催票，漢光演習和城鎮韌性演習卻是要鞏固國家安全；團結反共保台，既被用來進行政治分化與意識形態清洗，同時又被拿來進行軍事演練和社會動員。賴清德利用漢光演習和城鎮韌性演習來掩護大罷免的動員，也許能滿足他的政治意圖與權力需要，卻對國軍專業與國家安全、民主政治與社會團結，都造成嚴重的傷害。