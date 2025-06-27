聯合報社論／不想柯建銘變院長，一定要投下反罷免票

立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，賴清德總統（右）展開「團結國家十講」，被解讀是吹響大罷免總攻號角。圖／聯合報系資料照片

大罷免進入倒數卅天的肉搏戰，各方動員升溫，賴總統更藉「團結十講」變相催票。一手策畫大罷免的民進黨總召柯建銘喜形於色，他預估最後的戰果：卅一席藍委全被罷掉是「大成功」，罷掉十至廿席是「中成功」，罷掉六席則是「小成功」。他沒說出口的是，無論那一種成功，他都將取代韓國瑜，如願以償當上立法院長。

假使柯建銘才德佳、威望足，他在前總統蔡英文任內，早就有機會當上立法院長。但是，蔡英文選擇讓國會資歷不十分豐富的蘇嘉全、游錫堃出任院長，卻請柯建銘繼續擔任黨團「總召」。甚至連「副院長」一職，都由綠委蔡其昌擔任了八年，始終未讓柯建銘「更上層樓」。如果蔡英文識人的眼光沒錯，如今柯建銘因獲得賴清德推心置腹，並「獻計」大罷免得逞，這位狡計多端的「萬年總召」若順利登上立法院長大位，台灣國會將變成什麼模樣？

從民主、法治的角度看，一個國家舉行如此大規模的罷免，又是清一色由執政黨來罷免反對黨，當然是一件難堪的醜聞，賴清德難辭其咎。另一方面，高喊「反惡罷」卻因應遲緩又動員不力的國民黨，最後更因各地黨部爆發連署造假案件遭到偵辦，導致大多數區域立委均陷入這場罷免危機。如此漫不經心，同樣令人痛心。

對台灣選民而言，半年多來旁觀這場大罷免從發動到成案的一路偏斜，一定感到錯愕與無奈。執政黨的無理霸道，中選會的偏袒不公，司法之淪為工具，在在顯示台灣民主體制正從各個面向遭到摧殘。與此同時，在野黨無效的謾罵，荏弱的動員，論述之單調，也令人感到乏味。正因為這樣的「無力感」，儘管民調顯示多數民眾反對大罷免，但表態會去投票的比率始終不高。

若僅從「藍綠惡鬥」的角度看大罷免，多數人確實會感到興趣缺缺，覺得這只是兩黨之間的無謂角力。但是，如果從大罷免可能造成政治生態的惡化看，民眾可能就無法如此冷漠與淡然。且看，民進黨只要在大罷免取得柯建銘所謂的「小成功」，成功罷掉六席藍委，即可使綠營國會席次變成過半的五十七席，壓過藍白和無黨籍的加總。此後，民進黨在國會就是予取予求，完全橫行無阻。

不僅如此，一旦民進黨在七月底成功罷掉六名以上藍委，不必等到年底的立委補選，勢必發動改選立法院長，將柯建銘送上國會議長大位。這點，柯建銘在今年一月暢談「雙罷免」主張時，即已預告他的野心。柯建銘說，根據《立法委員互選院長副院長辦法》，只要經三分之一以上立委提議，並由出席立委三分之二以上通過，正副院長就能改選。只要罷免掉夠多的國民黨立委，通過門檻並不困難。

看過柯建銘在立法院呼風喚雨、敲桌拍椅、數落對手的人，一定不難想像，他若坐上議長寶座，會是多麼不可一世的姿態。亦即，人們原期待一個沉穩、持重、能維持大局的人出任院長，希望必然落空。而立法院的生態經過大罷免洗禮，也將再度成為唯唯諾諾的「立法局」，任賴總統與行政院予取予求，不可能再扮演任何制衡角色。中央政府總預算，將隨便行政院喊價；政府標案有任何徇私舞弊，在野再怎麼揭發也沒有用；各項決策再怎麼不合理，依然能暢行無阻。人們願意看到台灣的民主，墜落到那樣的地步嗎？

現在，能搶救台灣民主的，已經不是靠在野黨的動員，而要靠選民的自發勇為。只有在七月廿六日投下反對票，才能阻止柯建銘成為立法院長。