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聯合報黑白集／沒有青鳥和小草的藍營

聯合報／ 黑白集

立法院2024年處理國會改革覆議案，「青鳥行動」反擴權公民團體聚集場外。圖／聯合報系資料照片
立法院2024年處理國會改革覆議案，「青鳥行動」反擴權公民團體聚集場外。圖／聯合報系資料照片

民進黨在國會吃癟，青鳥立馬會出動，聚集立法院外叫囂，並不時在網上助陣。民眾黨前主席柯文哲受到迫害，則不時有小草聲援，為他喊冤。唯獨國民黨，沒有小草，也沒有青鳥。大批優秀的藍委即將遭到罷免，情勢危急，國民黨卻連反罷免宣傳都還沒熱好身。

嚴格而論，「青鳥」或「小草」都不是民主政治的正常現象。政黨支持者變成「捍衛部隊」，多少貶低了自己「選民」的身分，也損害「公民」的獨立人格。但不可否認，青鳥和小草的集體動員，在現實政治上具有不可忽略的效果。例如，有助凝聚視線、壯大訴求，乃至混充民意轉移焦點。在這種情況下，沒有青鳥與小草的藍軍，則不僅少了熱鬧，也少了一些額外能量。

藍營這次陷入大批立委挨罷的險境，卻遲遲喚不起支持者強烈反惡罷的情緒，顯然與此有關。這並不是說國民黨應該趕快去「養青鳥」、「種小草」，而是要問：為什麼藍軍會失去與基層群眾的緊密連結？

傳統上，藍軍支持者被分成「深藍」、「淺藍」、「正藍」等幾類。但隨著政治情勢變化，有些淺藍脫隊成為小草，有些深藍或逐漸老去或心灰意涼。當藍營領導者未意識到這些變化，或以為這些支持者會長相左右；但一轉眼，整個隊伍已潰不成形。

好好經營群眾吧，別讓人走茶涼！

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