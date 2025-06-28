經濟日報社論／全球經濟新棋局 產業突圍契機

近期國際經濟外交呈現前所未有的複雜局面。路透

近期國際經濟外交呈現前所未有的複雜局面，美中倫敦經貿會談、第51屆G7峰會與即將舉行的金磚峰會，三大國際會議交織出全球經濟秩序重構的清晰脈絡。這一系列會議不僅反映出大國競爭的白熱化，更為我國的經濟產業發展帶來新的戰略機遇與挑戰。

美中倫敦會談表面議程豐富，實質卻缺乏突破性進展，雙方未能就市場准入、技術移轉與貿易失衡等核心議題達成共識，反而聚焦於稀土供應鏈、學術簽證與先進晶片管制等戰術性問題。與此同時，加拿大G7峰會因川普提前離席與重提俄羅斯重返G8而未能發布聯合公報，再次凸顯西方盟友體系的內部分歧。相對地，即將於7月6日在巴西舉行的金磚峰會，則展現出以中俄為首的新興經濟體挑戰現有國際秩序的強烈企圖。

這三場會議共同揭示了一個重要趨勢：國際經貿談判邏輯已從過去強調「規則導向、市場開放」的多邊主義框架，轉向「實力競爭、戰略施壓」的地緣政治博弈。WTO等傳統多邊機制影響力持續削弱，各國更傾向於透過雙邊或小多邊協議維護自身利益。川普政府延續其「交易藝術」風格，自2018年援引《貿易擴張法》第232條款以來，美國的貿易保護措施已從鋼鋁擴展至汽車、藥品、半導體、關鍵礦物等戰略性產業，並仿效《美墨加協定》中的「毒丸條款」，要求主要貿易夥伴共同參與對中國的經濟圍堵。

中國則透過金磚機制與「南南合作」框架，積極深化與東協、拉美、非洲等發展中經濟體的經貿聯繫，試圖構建替代性的全球價值鏈網絡。金磚國家現已從最初的五國擴展至十國，涵蓋全球超過四成人口與近四成GDP，還外加十個夥伴國家，中俄很可能利用此次峰會進一步推動建立替代G7主導的國際經濟秩序，包括擴大本幣結算、推進數位貨幣合作、建立新的開發性金融機構等。這種制度性競爭的加劇，意味著全球經濟將進入「平行體系」並存的新階段。

在此複雜的國際格局下，台灣必須善用川普政府奉行的「交易式」外交風格，加速盤點本土擁有高附加價值產品的企業，主動提出具體且可量化的大規模投資計畫與就業創造方案。政府應協助這些高價值台商擴大對美國基礎設施建設的投資，特別是在5G網絡、電動車充電站、再生能源設施等新興領域；承諾在美國設立更多製造基地，創造高技能就業機會；加強在人工智慧、量子計算、生物技術等前沿科技領域的合作研發。同時，台灣應積極參與美國主導的「友岸外包」與「近岸外包」戰略，將自身定位為美國供應鏈重組過程中的可信賴夥伴。

台灣的戰略優勢在於能夠在美中競爭、G7分歧與金磚挑戰的複雜局面中，發揮技術創新與民主價值的雙重優勢。透過與美國、歐盟、印太區域的民主盟友技術合作，台灣可以在全球數位治理中發揮更重要的作用。同時，台灣應善用自身的民主價值與治理經驗，在數據隱私保護、人工智慧倫理、數位人權等議題上提供「台灣方案」，這不僅有助於提升台灣的軟實力，也能為台灣企業進入歐美市場創造更有利的條件。

當前國際經濟格局正經歷深刻變革，傳統的全球化模式面臨重大挑戰。台灣既要善用自身的技術優勢與地緣位置，也要積極參與新的國際經濟規則制定。關鍵在於以更加主動的姿態參與全球經濟治理，在美中倫敦會談僵局、G7內部分歧與金磚聯盟挑戰的三重變局中，找到台灣經濟成長與國際影響力提升的戰略新路徑。透過深化與美國和G7國家的經貿合作，以創新驅動產業升級，以價值理念凝聚國際共識，台灣才能在充滿不確定性的國際環境中，化危機為轉機，開創更加美好的經濟發展前景。