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聯合報黑白集／賴清德的「封神」之路

聯合報／ 黑白集

賴總統「團結十講」第二場，赫然說出「打掉雜質」。但府方新聞稿特別將「雜質」二字省去，現場簡報提詞也略而不提；顯然幕僚深知此語在國內會引發爭議。然而，「去雜質」想法深入賴清德思維，他無意遮掩。

人類的行為，是過去成長經驗的累積。賴清德從小喪父卻力爭上游，一路學霸，還被比為日劇「白色巨塔」的帥哥醫生唐澤壽明。在總統初選挑戰蔡英文鎩羽前，他從未在任何選戰或府會衝突落居下風。他遇事堅持對撞的執拗，近乎自戀的強大自信，皆由此而來。

居元首大位，卻無法享有蔡英文時代的隨心所欲，顯然讓他如坐針氈。面對國會少數，他不選擇結盟小黨達成過半，或者組織聯合政府，而是打算一次罷掉大批在野黨立委，以贏回一呼百諾的完全執政。

大罷免有其風險，若無法翻轉國會，反而自傷日後領導威信。但賴清德自信滿滿，堅持「梭哈」到底。一旦成功翦除在野黨的國會優勢，創下政治史上最華麗的逆轉，明年的九合一、二○二八的連任，都將如探囊取物，黨內黨外都無人再敢挑戰「賴神」意志。

如果政治人物在經驗中發現，只要硬幹到底，選民就會埋單，自然鼓勵他往「封神」之路勇往而去。問題是，「成神」的領導人，在任何國家都絕非好事，而是下一場災難的種子。

雜質 賴清德 社論 大罷免

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