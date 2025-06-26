聯合報黑白集／比上海不自由

民進黨立委郭昱晴引發「公審路人」的人權爭議。 圖／聯合報系資料照片

綠委郭昱晴指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，質問他為何拍攝兒童，是否用抖音？她將對話影音po到社群平台，並通報警政署，引發「公審路人」的人權爭議。這名吳姓男子不滿自己已當場說明，還被冠上「鬼祟男」之名，感嘆：「為何把社會搞得那麼壓抑，很不自由的感覺？」

吳男說，台灣號稱民主進步，卻變得懷疑來懷疑去，覺得很悲哀。另一名女路人比他更悲哀，不過拍個街景，竟被指控違反國安相關法令，移送調查局偵辦。

青鳥出征街拍路人亂扣紅帽，層出不窮，警方也將這類糾紛上綱至國安法送辦。網民舉館長遊上海為例，大哉問：「中共還沒登陸，台灣已失去街拍自由嗎？」難怪民眾不解，鍾明軒、美國甲亢哥等網紅在大陸旅行自拍，影片充斥網路；即連被指「充滿屠殺迫害」的新疆，也能隨興路拍。大陸人權紀錄不佳，卻沒聽說公審路人自拍的蠻事。

陸委會稱館長有國台辦罩，才能到處街拍。實情是，大陸明文規定，除商拍及特殊場所外，民眾街拍不影響交通、隱私和社會秩序，無須申請。中共雖然社會控制嚴密，至少治理手法進化到「文明法治」。

青鳥仗「賴」橫行，隨意公審路人捉匪諜，公權力也得配合。文革幽靈，在台灣街頭重生。誰願支持賴清德團結出一個「比上海不自由」的國家？