經濟日報社論／封鎖海峽 伊朗玉石俱焚的考量

封鎖海峽，伊朗玉石俱焚的考量。這張地圖示出伊朗與荷姆茲海峽的相對位置。路透

在美國宣布摧毀伊朗三大核子設施後，伊朗勢必有所回應，大家都猜測，伊朗有可能封鎖荷姆茲海峽，果然，據伊朗官媒稱，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽，將送交最高國家安全委員會最後決定，以作為報復手段，消息震撼國際油市和全球股市。

荷姆茲海峽只有20英里（約32.19公里）寬，全球約20%石油和天然氣由此通行，每天平均有100艘油輪進入兩條各寬2英里的航道，如果被封鎖，油價估將飆漲至每桶110至130美元。

荷姆茲海峽是中東油氣通往亞洲的孔道，2024年全亞洲約有84%的原油、83%液化天然氣由此通過，主要市場包含中國、印度、日本與南韓，印度近一半的原油和60%的天然氣進口都經過荷姆茲海峽。

台灣也非常依賴這條航路，目前中油與台塑自沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國採購的油氣，有20%原油、25%天然氣須經過荷姆茲海峽，若海峽受封鎖，天然氣法定安全存量為11天、油品安全存量為60天，時間若長，將牽涉國家安全。經濟部長郭智輝表示，如油價上漲10%，消費者物價指數（CPI）上漲0.3個百分點。

而東亞各國中，中國是全球最大的石油進口國，超過70%的石油仰賴進口，中國購買了伊朗近90%的石油，上個月中國從伊朗進口的石油超過每天180萬桶。美國國務卿魯比歐表示，希望北京政府，能就封鎖海峽一事，向伊朗呼籲，其實他是在暗示，北京應對伊朗施壓，不要封鎖荷姆茲海峽。

封鎖海峽其實是損人不利己、玉石俱焚的手段，因為伊朗油氣輸出最大市場在印度與中國大陸，根據估算，自以色列空襲爆發以來，伊朗的原油出口量，比往年同期還高出30%。所以美國副總統范斯對封鎖海峽的威脅一說，嗤之以鼻，伊朗封鎖這條航道無異於「自殺行為」，會對伊朗經濟造成重大傷害，「根本說不通」。

更重要的，這是伊朗的談判籌碼，一旦真用了，就無法繼續威脅，這張牌就沒了，可是反過來說，如果現在遭到美國連番攻擊的時候，都沒有打出這張牌來，這張牌等於是沒有用。

歷史上荷姆茲海峽沒有真正被封鎖的前例，雖然每次中東情勢緊張，如1991年伊拉克入侵科威特、2003年美伊戰爭，都曾引發油價短期飆升，但通常在幾周到數月內價格回落至原水準，衝擊往往只是短暫。

在22日深夜，油價躍升3%，布蘭特原油達每桶78.89美元，是1月來最高，不過隨後逐漸降回，這是因為現在已不像是70年代，經濟活動受到能源因素的主宰，且美國頁岩油產量正處於高峰，沙國也同步增產搶市，即使局勢一時升溫，市場影響也低於預期。

過去伊朗之所以無須玉石俱焚、出此下策，封鎖海峽，是因為從來沒有遇到滅國的危機，如今首都與軍事設施遭到轟炸，十數位高級將領遭到斬首，伊朗須考慮以極端手段來因應。

伊朗當局有多種選項可擾亂荷姆茲海峽，包括在水道上布置水雷，或是使用快速攻擊艇上的反艦飛彈威脅，甚至使用軍艦臨檢，封鎖水道，最糟的情況是把幾艘油輪擊沉、癱瘓卡住海峽，達到封鎖效果。

然而美國現在已經調集三個航母戰鬥群到紅海與荷姆茲海峽，還有駐紮在巴林的美國第五艦隊負責保護航運的暢通，伊朗才剛嚐到美國與以色列高科技戰爭的威力，自己需要掂掂分量，有沒有能力做到封鎖。

川普甫於24日凌晨宣布伊朗與以色列雙方同意停火，但是要伊朗先停，以色列在12小時後再停，屆時雙方能否遵守協議，現在還不能確知，但是封鎖荷姆茲海峽，的確是伊朗玉石俱焚的最後手段。