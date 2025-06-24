聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／川普不該得意

聯合報／ 黑白集

美國總統川普（前）21日在白宮發表演說，表示美國空襲行動已徹底摧毀伊朗核子設施。 （美聯社）
美國總統川普（前）21日在白宮發表演說，表示美國空襲行動已徹底摧毀伊朗核子設施。 （美聯社）

川普得意洋洋，聲稱下令轟炸伊朗三處核設施，戰果斐然。他未經國會授權即發動戰爭，已是違憲，更讓美國冒著被捲進戰火的風險。若伊朗真像他描述的那般邪惡，一旦瘋狂報復，不知有多少人會因川普的輕率狂妄遭殃。

廿二年前，美國以伊拉克擁有「大規模毀滅性武器」而出兵攻打，事後證實這些武器根本不曾存在，美國出兵只是藉口。這次轟炸伊朗如出一轍，川普說它「即將擁有製造核彈能力」而狂轟，「即將」也成出兵藉口。美方事後又稱現場，並無「核輻射外洩」跡象；這是誇示打擊精準，還是反證自己藉口不實？

美國先虛情假意跟伊朗談減核，卻放手讓以色列對它突襲；然後佯稱要再觀察兩周，又趁虛演出重磅攻擊。川普言行不一，除摧毀自己的「調停」人設，也將美國重新捲入中東戰爭。有過伊拉克和阿富汗的經驗，美國仍改不了侵略本色。

以色列突襲伊朗後，全球油價蠢動；昨天伊朗通過封鎖荷莫茲海峽，油價更聞聲暴漲，全球股市如同驚弓之鳥。美國務卿魯比歐隨即點名中國，要求中國施壓伊朗，勿使衝突升級。自己發動戰爭，卻叫別人去調解，還這麼理直氣壯！

川普調停俄烏和以哈戰爭未果，自己又發動全球貿易戰，還出兵攻伊，更在美國搞另類內戰。任意開戰而毫無愧色，難道是川式正義？

荷莫茲海峽 美國 社論 油價 戰爭 川普 伊朗 伊拉克 以色列 中東

延伸閱讀

川普原本只想炸伊朗一處核設施 受以遊說才加碼

因中東緊張難以與川普會談 日韓領袖缺席北約峰會

網紅川普在乎流量 後果世人共擔

擔心爆發核戰…川普下令轟炸伊朗核設施 美國民眾發起反戰抗議活動

相關新聞

聯合報社論／AI新十大建設若淪撒幣工程．台灣難成AI島

國發會歷經數月籌備，旨在打造ＡＩ島的「ＡＩ新十大建設」初見輪廓，預計七月送行政院經發會議通過，未來四年將至少投入一千九百...

聯合報黑白集／當張曼娟也被出征

作家張曼娟最近前往新疆旅遊，大讚住宿划算、景佳物美，卻遭青鳥圍剿，批她無視當地人權紀錄，吃「血饅頭」、變「海水正紅」，揚...

經濟日報社論／反AI浪潮下的省思

娛樂巨頭迪士尼（Disney）和環球影業（Universal）對人工智慧（AI）公司Midjourney提出侵權訴訟，稱...

聯合報黑白集／川普不該得意

川普得意洋洋，聲稱下令轟炸伊朗三處核設施，戰果斐然。他未經國會授權即發動戰爭，已是違憲，更讓美國冒著被捲進戰火的風險。若伊朗真像他描述的那般邪惡，一旦瘋狂報復，不知有多少人會因川普的輕率狂妄遭殃。

聯合報社論／言不由衷的賴總統，團結十講說給誰聽？

中選會剛敲定大罷免投票日為七月廿六日，總統府次日即宣布，賴清德將應民間團體之邀展開「團結國家十講」系列演說，從國防、民主、經濟等角度闡述團結之重要。在野黨對此反應激烈，認為總統利用國家名器進行大罷免宣傳，不啻是官逼民反。

經濟日報社論／央行利率按兵不動的決策思維

隨著美國的腳步，我國央行也於19日召開第2季理監事會議，並決定維持2%的重貼現率。在近日以伊戰爭導致油價大漲，以及預期國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。