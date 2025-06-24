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聯合報黑白集／川普不該得意
川普得意洋洋，聲稱下令轟炸伊朗三處核設施，戰果斐然。他未經國會授權即發動戰爭，已是違憲，更讓美國冒著被捲進戰火的風險。若伊朗真像他描述的那般邪惡，一旦瘋狂報復，不知有多少人會因川普的輕率狂妄遭殃。
廿二年前，美國以伊拉克擁有「大規模毀滅性武器」而出兵攻打，事後證實這些武器根本不曾存在，美國出兵只是藉口。這次轟炸伊朗如出一轍，川普說它「即將擁有製造核彈能力」而狂轟，「即將」也成出兵藉口。美方事後又稱現場，並無「核輻射外洩」跡象；這是誇示打擊精準，還是反證自己藉口不實？
美國先虛情假意跟伊朗談減核，卻放手讓以色列對它突襲；然後佯稱要再觀察兩周，又趁虛演出重磅攻擊。川普言行不一，除摧毀自己的「調停」人設，也將美國重新捲入中東戰爭。有過伊拉克和阿富汗的經驗，美國仍改不了侵略本色。
以色列突襲伊朗後，全球油價蠢動；昨天伊朗通過封鎖荷莫茲海峽，油價更聞聲暴漲，全球股市如同驚弓之鳥。美國務卿魯比歐隨即點名中國，要求中國施壓伊朗，勿使衝突升級。自己發動戰爭，卻叫別人去調解，還這麼理直氣壯！
川普調停俄烏和以哈戰爭未果，自己又發動全球貿易戰，還出兵攻伊，更在美國搞另類內戰。任意開戰而毫無愧色，難道是川式正義？
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