經濟日報社論／新南向政策該適時調整了

新南向政策為前任蔡政府對外經貿政策主軸，目的是要增加與新南向國家的經貿連結，降低對中國大陸依賴。示意圖。圖／聯合報系資料照片

新南向政策為前任蔡政府對外經貿政策主軸，目的是要增加與新南向國家的經貿連結，降低對中國大陸依賴。實施以來台灣對新南向國家貿易成長，投資增加；特別是台灣對大陸投資銳減，在2023年對東協投資已經超過大陸，由經貿數據看來似乎是收到些成效。但真正的推力是美中貿易戰，以及地緣政治衝突，美國提倡「近岸外包」，以及「中國加一」的驅動下，產業由中國大陸轉移的效應。新南向國家基於地利之便，成為主要受益者。

事實上，近年來台灣在新南向國家的營運模式，還是以「來料加工再出口」的生產為主，觸角並未深入內需市場。而在川普只堅信回流，更不能容忍在近岸外包下，對中國以外地區貿易逆差擴大，所以上任後對等關稅火力四射，新南向國家成為「重災區」；而與台灣經貿密切，台商聚集的國家例如越南、泰國、印尼等稅率更高，對台灣影響很大。

賴政府上任後甚少著墨於新南向政策，官網的資訊還是以不變應萬變，停留在過去的框架。在預期未來川普貿易政策強調「關稅施壓」與「雙邊主義」，全球走入貿易保護趨勢下，現行新南向政策面臨轉型的關鍵時刻。

川普經貿政策並非只是臨時性貿易壁壘，而是一種綜合性經濟國安政策。無論是301、232條款，以及對等關稅的各式懲罰性關稅，對中國科技進出口限制，以及其他管制措施，皆反應美國積極掌握供應鏈主權的企圖，企業必須重新思考產地布局與產線轉移的合規性。對台灣而言，並不只是轉移生產據點的轉單效應，而是打造全新供應鏈治理的機會。

新南向政策應從「市場擴展導向」轉為「供應鏈韌性導向」，協助台商打造高附加價值製造與研發基地，深耕內需市場；不但要降低對中國的產能依賴，更是在全球地緣政治風險升高之下，分散生產風險、強化戰略韌性。這些新南向據點應不再只是組裝出口基地，而是具備獨立的營運樞紐，涵蓋物流整合、品管標準，與在地人才培育等多重功能。

新南向政策應強化與美國經貿制度接軌。川普貿易政策對勞工、人權、環保、資安等制度有更高要求。若新南向政策仍侷限於貿易與投資成長，卻無法促進台商在當地建立合規的制度基礎，未來產品仍可能在出口美國時面臨貿易壁壘。因此，必須建立共同產地認證機制，以及與歐美環保規則相容的標準框架；此不僅有助於降低貿易摩擦，更能提升整體產業鏈的信賴與透明度。

另外，經貿保障機制也必須升級。台灣與新南向國家的投資保障協定大多簽訂於1990年代，無法與時俱進。在川普推動各國對美國強化貿易及投資下，若台灣與新南向國家缺乏現代投資與稅務協議，不利台灣進行布局，應積極推動與新南向國家升級或洽簽避免雙重課稅協定、投資保障協定，以及其他功能性協定。

台灣也應強化新南向國家的人才培育與在地治理能力。多數新南向國雖具備人口紅利，但仍面臨法規不完善、勞動爭議頻繁、執法不確實等挑戰。台灣可透過建立跨國技職培訓平台、僑外生回訓制度，並與當地學術機構合作，培育具備台灣管理思維，熟悉當地法規的雙語人才。

整體而言，川普加速全球供應鏈由「效率導向」，轉為以美國為軸心的「安全導向」，新南向政策也勢必要脫離「傳統貿易投資擴張」的思維，升級為具備供應鏈調整連結，以及區域整合能量的戰略布局。

新南向政策不只是對中國大陸貿易投資的替代，更是面對全球重構的跳板。唯有如此，台灣有效掌握下一波供應鏈重組與韌性強化，才不會淪為空談。