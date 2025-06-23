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聯合報社論／AI新十大建設若淪撒幣工程．台灣難成AI島

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行政院長卓榮泰致詞宣布行政院將啟動「AI新十大建設」。中央社
行政院長卓榮泰致詞宣布行政院將啟動「AI新十大建設」。中央社

國發會歷經數月籌備，旨在打造ＡＩ島的「ＡＩ新十大建設」初見輪廓，預計七月送行政院經發會議通過，未來四年將至少投入一千九百億元預算。賴清德總統日前宣示將設置主權基金、建立ＡＩ試製線、推動國際標準制定，志在讓台灣成為全球ＡＩ關鍵樞紐。表面看來，這是一場政策布局與科技賽局的重大啟動，但深入檢視，不禁令人憂心：會不會又是一場「資金濫用、效益難驗」的政績工程？

名為「ＡＩ新十大建設」，當然是想讓民眾將其與創造台灣經濟奇蹟的十大建設聯想在一起；ＡＩ新十大建設包含：三大智慧應用、三項關鍵技術、四大基礎建設，內容洋洋灑灑，期望至二○四○年帶動新台幣十五兆元產值，並創造五十萬個高薪就業機會。其中，算力競爭要「超韓趕中」，目標是台灣ＡＩ在全球排名前五大。

算力即國力，國際間已掀起ＡＩ基礎建設的競賽，美歐中日韓均大力投入ＡＩ建設。美國推出星際之門（Stargate）計畫，預計到二○二九年投資五千億美元（約新台幣十四兆元）；歐盟的InvestAI計畫，將調動二千億歐元資金（約新台幣六點八兆元）。中國大陸早在二○一七年就把ＡＩ納入國家發展規畫，傾全國之力打造算力資源；日本今年通過ＡＩ專法並由首相領導「ＡＩ戰略本部」，將在七年間投入十兆日圓（約新台幣二點二兆元）預算；南韓目標躋身全球前三大ＡＩ強國，新任總統李在明選前承諾，將投入超過一百兆韓元（約新台幣二兆元）。

相較之下，台灣的ＡＩ新十大建設若僅以一九○○億元對抗世界級對手，必須思考資源投注在哪裡、由哪個單位負責。根據目前揭露資訊，資金將分散至多個部會與地方政府，結合學研機構與企業投入。換言之，決策權分散、執行路線模糊，最終恐演變為地方設園區、學界寫計畫、企業申請補助，一場典型的「撒幣競技」。回顧民進黨政府推動的前瞻基礎建設，總預算達八四○○億元，名目繁多卻進度落後、效益模糊，各方憑關係搶食大餅，難保ＡＩ新十大建設不會重演同樣場面。

更重要的是，台灣要實現ＡＩ島目標，成敗關鍵在於主導與整合。這次戰略設計師是行政院還是國發會？目前看來，規畫主要來自文官體系，經濟部、數位部、科技部各行其政，欠缺具有全球ＡＩ視野、能統籌軟硬整合的戰略核心。國發會主委劉鏡清抱怨很多法令卡住ＡＩ的發展，但立委卻指出，ＡＩ新十大建設的上位法規《ＡＩ基本法》政院版迄今仍未提出，到底是誰在卡ＡＩ發展？

其次應盤點台灣現有的優勢，除了代工製造，扮演全球晶片製造供應鏈角色，其他有何強項？台灣「吃硬不吃軟」，偏重硬體製造、軟體發展不足的產業特性，讓台灣難以擺脫代工的命運，無法升級。

台灣的ＡＩ人才也明顯不足。根據行政院科技會報資料，全台高階ＡＩ人才每年僅培育不足三千人，而美國OpenAI一家公司就網羅上百位頂尖工程師；南韓即意識到人才重要性，李在明承諾強化STEM（科學、技術、工程、數學）教育、設立ＡＩ學系，並擴大人才兵役特例，力求留才與育才並進。

台灣若沒有軟體技術、沒有數據治理能量、沒有創新應用場域，如何在國際上競爭？ＡＩ島不是靠政治語言堆出來的空想，而是靠實質能力堆疊起來的現實。首要之務應是制度革新與戰略集中，而非重蹈撒幣秀的老路。它更需要長期戰略、人才儲備與執行紀律，絕非單靠喊口號與砸預算就能創造奇蹟。

行政院 社論 前瞻基礎建設 AI

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