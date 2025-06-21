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聯合報黑白集／柯「先知」

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民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照

中選會公告大罷免投票日，一如民進黨立院黨團總召柯建銘預告的七月廿六日。因為太過巧合，引來在野黨批評中選會甘為鷹犬、已成獨裁工具。

依法罷免案應於成案後廿日起的六十天內投票，可選定之日不少，為何就偏要錯開公投，擇定與部分國考撞期，且是柯建銘早早預告的七二六？至少顯現的政治失衡是，民進黨及罷團早知七二六投票並作出相應的文宣與政治部署，中選會給出的可行性、提早安定等理由，豈能服眾。

中選會主委李進勇之偏頗不讓人意外，早在罷樑案「視察」基隆市選委會時，即已展露無遺；如今連大罷免投票日都彷若奉柯建銘喻示辦理，選務時程配合民進黨政治部署的節奏，也揭開民進黨內「先知」們為何能精準預言的神秘面紗。

例如，民進黨發言人吳崢即曾神準預測，憲法法庭就國會改革案的暫時處分結果與公布時間；此次操作大罷免，除投票日期外，柯建銘更曾接連預告賴清德何時與如何登場，無不應驗。不過，「柯先知」也有例外失準之時，像川普關稅戰，他預言台灣會被加徵十趴，未料卻是讓閣揆卓榮泰嚇昏頭的卅二趴。

說穿了，「先知」的神準預言，關鍵在黨政軍法檢警媒，民進黨一把抓，從憲法法庭到中選會也都成民進黨附隨組織；至於關稅預言失準，那是因為美國爸爸不受控。

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社論 柯建銘 中選會

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