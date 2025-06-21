聯合報社論／中央攬權攬錢攬功，砍補助撕破正義假面

內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

賴政府繼統刪各縣市一般性補助款後，又要求地方自籌租金補貼，地方政府不分藍綠紛紛跳腳。綠營首長含蓄盼望「最好是中央繼續出」，藍營首長則直言批評「總統政見、地方埋單」，台北市長蔣萬安更準備「連本帶利」討回中央欠款，而專家也直指「租屋族苦日子來得比預期還要快」！

賴政府統刪地方一般性補助款，理由是藍白立委刪砍總預算；中央要求地方分攤租金補貼，則稱是新版財劃法讓中央收入減少、地方收入增加，因此要地方分擔。但兩案特徵都是政治報復、懲罰人民，以及選擇性遵守法律、邏輯矛盾錯亂。

中央政府總預算膨脹到史無前例的規模，立法院依法監督節制，在野黨立委馬上面臨大罷免的報復；政治報復更波及地方政府與人民，明明立法院對一般性補助款一毛未刪，行政院卻違憲違法大砍，以地方教育、弱勢社福及基礎建設等人民福祉祭旗。中央看似對地方不分藍綠統刪，但行政院長卓榮泰卻以「輪迴說」明言補償支持中央的綠營縣市，讓統刪更添順生逆亡的政治報復色彩。

中央要求地方自籌租金補貼，更是挾持人民，情勒地方首長。立院凍刪中央總預算時，內政部長劉世芳就下鄉宣講大罷免，造謠稱三百億租金補貼被凍結二百億元，不能正常發放。實情是立院只凍結四十一點四七億元，內政部只要提出解凍報告即可全數支用。謊言被戳破後，劉世芳又以租屋族為人質，要求地方分攤租金補貼，這回理由是新版財劃法生效；劉世芳乾脆兩手一攤，「我們沒有錢就是沒有錢」，無賴之狀，能奈她何！

蔣萬安就租金補貼質疑中央一邊砍補助款，一邊提釋憲，根本前後矛盾、邏輯錯亂；其實賴政府對總預算案也如出一轍。劉世芳反批蔣萬安不了解情況，強調租金補貼屬於非法定的一般性補助款，跟一般性補助款統刪百分之廿五不同；但這話卻不啻反證中央統刪法定的一般性補助款已屬違憲違法。北市綠營議員也諷刺蔣萬安是憲法小白，因為惡法亦法，不能不實行；但民進黨政府常只選擇性執行合乎己意的法律，大砍補助款時眼裡可有憲法和法律？

尤其擴大租金補貼政策，本是賴清德競選總統的重要政見，更是賴總統「八年百萬戶租屋家庭支持計畫」施政目標的最重要環節；當時言明中央全數補貼，迄今內政部國土署網站首頁及三百億租金補貼專區也都強調「中央擴大」，刻意凸顯中央政績，現在卻拉著地方政府為總統政見埋單，不但反映政客好大喜功、不顧財源、亂開支票的惡習，也等於是要地方出錢出力，中央繼續攬功割稻尾。

更惡質的是，中央不再如數補貼租金，凸顯了民進黨對於居住正義打假球、租屋青年與弱勢選後皆可拋的心態。學者早有質疑三百億租金補貼對象多非弱勢家戶、資源錯置的居住不正義現象，但賴清德對於廣建社宅沒太大興趣，包租代管績效又差，只用大撒幣敷衍居住正義的要求：一方面不計後果鼓勵青年購屋，引發新青安之亂；一方面漫無節制擴大租金補貼，現在更強迫地方政府為其虛偽的居住正義收拾善後。

賴政府攬權攬錢又攬功，不論是法定一般性補助款或非法定租金補貼，都被當成政治工具和選舉武器。中央大砍一般性補助款，尚以「輪迴說」安撫綠營山頭；而苛扣租金補貼，卻直接衝擊賴清德的總統政見與施政目標，政院雖然緩頰表示尚未定案，但挾持人民、情勒地方的手法，已撕破居住正義的假面，哪管人民要過苦日子。