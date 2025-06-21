經濟日報社論／央行利率按兵不動的決策思維

央行。聯合報系資料照

隨著美國的腳步，我國央行也於19日召開第2季理監事會議，並決定維持2%的重貼現率。在近日以伊戰爭導致油價大漲，以及預期國內9月將調漲電價的情況下，央行下半年降息機會不大。

央行決定利率水準的關鍵因素是國內通膨情況。今年5月消費者物價指數（CPI）年增1.55％，低於4月的2.03％。不過，由於近日以色利與伊朗的軍事衝突，導致6月至19日為止，油價已上漲23%。在預期國內通膨會因而增溫的情況下，央行只能按兵不動。

雖然出口產業及房地產業都企盼央行降息，但央行並不會考量各別產業處境。就出口產業而言，美元兌換台幣的匯率已由年初的33貶值到近日的29.6。根據科技廠商估計，台幣兌美元升值1%，會造成其營業利益率減少0.4％。由於今年台幣已升值超過10%，故會造成出口廠商營業利益率減少4%以上。為避免利潤繼續遭到侵蝕，出口廠商希望央行降息，以遏止台幣升值。

然而，在川普給予各國對等關稅90天豁免期的激勵下，我國出口值在今年5月創下歷史新高，且出口至美國的比率也超越出口至大陸的比率，這導致今年前五個月的出口值較去年同期增加38.3%，故美國更可能壓迫台幣升值，以減少其對台貿易逆差。

就房地產業而言，央行去年的第七波打房措施顯著影響後續房屋交易量。今年六都前五個月買賣移轉合計8.21萬棟、年減27.1％，探近八年同期新低。而今年4月全台預售屋的交易量，則較去年同期萎縮近八成。因此，即使近來各都會區房價僅小漲或小跌，但房屋交易數量低迷卻使許多建商及房仲業者陷入營運困境。因此， 他們皆希望央行降息，以刺激房屋買氣。然而，央行最在意的是銀行貸款仍過度集中在不動產業；國銀不動產放款集中度從去年1月高峰的37.6%略微下降至今年5月的37.1%，仍超越央行的警戒水準。

下列兩個因素影響今年下半年我國央行的利率決策。首先，是聯準會下半年的利率決策。其次，是我國今年9月即將召開的電價費率審議會。

近來我國央行的利率調整方向通常和聯準會同步，但調整幅度較小，而聯準會的利率決策則取決於美國通膨狀況。雖然近來美國各城市租金呈現反轉向下，有利通膨減緩，但下列兩個因素卻刺激美國通膨；包括，在今年7月對等關稅豁免期結束後，美國應會提高各國稅率，以及今年下半年美國參議院可能通過川普的「大而美法案」。由於此法案的本質是減稅及增加舉債，故會刺激民眾消費、增加政府支出以致助長通膨。因此，即使此次聯準會利率決策會議提供的點狀圖，暗示下半年可能會降息2碼，但屆時的通膨數據卻可能迫使聯準會偃旗息鼓。

就電價問題而言，截至今年5月底止，台電公司已累積虧損4,545億元。雖然今年初行政院在預算案中，提出由國庫撥補2,000億元來降低台電負債的法案，但未獲在野黨認同。今年5月國內已停止使用核電，而近來油價又因以伊戰爭而大漲，故在今年9月即將召開的電價費率審議會中，經濟部可能被迫大幅調漲電價。由於央行預估今年CPI年增率為1.81％，而楊金龍總裁在此次理監事會議後的記者會表示，CPI年增率降至1.5%以下，央行才會考慮降息。因此，今年下半年央行不大可能降息，且屆時還面對電價大漲所導致的升息壓力。

總之，通膨情況是央行調整利率與否的最主要因素。各行各業應認知此點，並進行因應調整，而非期待央行優先解決其困境。