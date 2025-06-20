聯合報黑白集／「黨外」要團結

「黨外在野大聯盟」日前成立。 圖／聯合報系資料照片

中共黨媒環球時報專訪鄭麗文，暢談她組「黨外在野大聯盟」理念。不得不說，這有些魔幻。中共就有一缸子黨外，民革、民盟、致公黨，都屬黨外。民進黨現在跟老共一個級數，也搞出屬於它特有的「黨外」。只要不是台獨同路人，國民黨、民眾黨、館長，一竿子掃過去，全是黨外。

中共的黨外，有其社會主義民主的邏輯：黨外是它商量國政的對象，每年三月都得將黨外奉為座上賓，兩會上切磋討教。民進黨的黨外，卻是它政治圍毆、司法搜捕的獵物。嘴裡哼著自由民主，實則順生逆亡，黨外不是丟入牢裡懺悔，就是放到罷免名單讓青鳥凌遲。

民進黨自己也曾是「黨外」。剛過世的創黨元老林正杰喊過一句口號：「民主要制衡，制衡靠黨外」。「黨外」誕生，就是反對「一黨獨大」。如今民進黨進化為「一黨專政」，青出於藍而勝於藍，活成它自己曾最討厭的樣子。

馬英九率團在福州探訪林覺民故居，哽咽提起《與妻訣別書》中痛陳滿清末年「滿街狼犬」的情狀。而「滿街狼犬」，不正是當今台灣的寫照？

現台獨專政招致兵凶戰危，賴清德竟好意思找被他蹂躪的兩位在野黨主席作國安簡報，替他的錯誤路線背書。新黨外前路多艱，不妨以老黨外尊崇過的民主老前輩蔣渭水自勉：「黨外」要團結，團結真有力。