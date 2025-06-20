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經濟日報社論／鮑爾承受雙面刃壓力 不變應萬變

經濟日報／ 經濟日報社論

美國總統川普（左）與Fed主席鮑爾。路透
美國總統川普（左）與Fed主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）18日會議決定將聯邦基金利率維持在4.25-4.5%。Fed既要承受川普一再痛批，更頭痛關稅措施及中東衝突這兩把雙面刃，既對通膨火上澆油，又可能使經濟及就業雪上加霜，都令Fed的決策左右兩難。

目前Fed面對的主要不確定性有二：第一，今年以來官方的數據雖顯示通膨壓力已經減緩，3至5月消費者物價平均年增率只有1.3%，遠低於2%目標，使Fed擁有降息的條件。

但川普的對等關稅期限將至，非常可能將加徵10%的「普及式」關稅，這將使美國的平均有效關稅稅率由過去的略高於2%，大幅上升到10%以上；現在通膨尚未明顯升高，是因為企業搶在新關稅實施之前大量進貨；一旦庫存消化殆盡，新增的關稅成本終須有人負擔，而歷史經驗顯示這段期間大約是三個月。因此大部分經濟學者都預期下半年通膨將明顯上升，關鍵則在於只是「一次性」的物價上漲，還是持久性的通膨居高不下。

目前決策官員聚焦於「通膨預期」，因為這項預期如果升高，則通膨將會自我實現。企業如果預期未來的成本將會因為關稅而升高，就會先行提高售價，房東將提高租金，勞工也會要求加薪，則通膨就會升高。因此Fed今年是否降息，以及降多少，很大一部分將繫於官員對通膨預期的看法。問題是最近的調查顯示，通膨預期先是大幅上升，之後又溫和回降，使Fed官員對通膨走向難以做出決斷。

反過來看就業面，5月就業人數雖平穩增加，失業率也維持在4.2%，但其他一些數據已經顯示勞動市場轉弱，包括連續申領失業給付的人數增加到三年來高點；而且近月來公布的就業人數之後都一再遭到下修，加上政府裁員，使數據的可信度更低。

面對通膨及就業前景皆不確定，Fed顯然打算先看清楚新關稅措施的衝擊塵埃落定，再做出政策取捨。如果夏季消費者物價衝高，則除非勞動市場明顯洩氣，否則Fed可能按兵不動更久；但若關稅對物價的衝擊只是空包彈，則Fed便有條件更早降息。至於現在，Fed暗示具體的利率路徑並無意義。

Fed面對的第二項新增的不確定性，就是中東衝突升高，可能使目前能源價格跌勢翻轉。近兩年來中東多次衝突的經驗顯示，油價都是先急漲，後回跌。這次如果戰爭範圍仍侷限在伊朗與以色列境內，則國際油價可能仍將維持此一模式。但基於近日衝突持續加溫，以色列掌控伊朗空域，川普要求伊朗「無條件投降」，並呼籲民眾撤離德黑蘭，使美國協助以色列摧毀伊朗地下核子設施的聲浪升高，油價大幅上漲的風險也因而提高。

依據Fed本身的經濟模型，如果油價上漲10美元，美國經濟將受損0.4%，通膨率上升0.35個百分點。換言之，油價上漲將使Fed更加擔憂的經濟陷入「停滯膨脹」；果真如此，Fed可能優先降息，以緩解油價上漲對經濟衝擊。

Fed面對的另一項外在壓力，就是川普一再施壓。就在18日會議之前，川普又表示「坦白說，我們有一個笨蛋在Fed」，強調「我們應該降息2個百分點，降2.5個百分點將非常好」。他還嫌自己不夠搞笑，詢問「能否讓我任命自己進駐Fed？」不過由於最高法院已經暗示，相信行政部門沒有合法的權力開革Fed理事，包括主席在內。面對川普的壓力，鮑爾顯然更重視Fed的獨立性以及他本人的政績，而非主席一職。因此這場「川鮑之戰」已逐漸成為茶壺裡的風暴，各界只等著看川普還要鬧出多少笑話。

綜合觀察當前經濟展望不確定性層出不窮，Fed現在唯一的選項，就是先按兵不動，並繼續觀察通膨預期。

鮑爾 社論 川普 Fed

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