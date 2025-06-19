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聯合報黑白集／誰要在大禮堂聽簡報

聯合報／ 黑白集

賴清德總統原訂昨邀在野黨領袖國安簡報，但最後破局收場。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統原訂昨邀在野黨領袖國安簡報，但最後破局收場。 圖／聯合報系資料照片

總統府原訂昨天邀藍白領袖「共商國是」，但雙方敲了半天，最後宣告破局，朱立倫黃國昌都拒絕與會。其原因，除朝野間原本互信不足，且大罷免已箭在弦上，氣氛顯然不宜。更重要的是，府方把會面形式安排成在「大禮堂聽簡報」，讓人倒盡胃口！

美其名「共商國是」，卻要坐在那裡聽兩小時「簡報」，還得簽保密協定，誰提得起興致？潘孟安也夠天才，拿著國安簡報的令旗就來邀約，內容、形式都邊走邊談，有時雙方都是閱報才知細節。總統邀約在野領袖，搞得這麼落漆，誰都知道結局不會太美妙。

府方規畫的簡報，長達兩小時，分別由國防部、外交部、陸委會、國安局四個單位報告，內容均與中共的挑戰與威脅有關。可惜朱立倫、黃國昌沒聽到，其中或許不乏頗有價值的情資。但連聽兩小時後，眾人大概也都累趴，還有力氣「共商國是」嗎？

再說，在野黨感興趣的「國是」，是大罷免、朝野對峙、地方補助款遭刪、乃至能源政策更張等議題。但賴總統想餵給在野黨的，卻是中共謀我日亟的危機感。這也就不難理解府方何以一連安排四場簡報了：賴總統只希望你帶著「耳朵」來；至於嘴巴，就省省吧！

好在藍白都保留善意，未拒絕日後的邀約。為此，府方請再安排一次夠誠意的真正國是會議吧！

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