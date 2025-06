經濟日報社論／推動主權AI打造「智慧島」良機

AI示意圖。圖/AI生成

人工智慧(AI)技術雖已發展數十年,真正大規模改變全球經濟與社會的契機,則始於近兩年生成式AI的飛躍式進展。從ChatGPT問世、企業級AI應用加速,到各國競相制定AI政策,AI已從研究室走入國家戰略核心。然而,AI的本質資源─資料(Data)卻長期被忽視。掌握資料即是掌握主權,而資料治理能力的高低,將決定一個國家在AI世代的戰略位置。

早在2006年,英國數學家Clive Humby即提出「資料是新石油」(Data is the new oil)的觀點,凸顯資料在數位經濟中的價值。不過,不同於石油的有限性與一次性使用,資料具有可複製、可再利用、可衍生出多重價值的特性。尤其在AI模型訓練與應用階段,高品質、系統性且合法取得的資料愈發成為關鍵競爭力。

地緣格局劇變下,資料治理成為主權戰略。在當前美中科技對峙加劇的背景下,資料治理與主權AI(Sovereign AI)概念迅速崛起。美國近期強化對中國AI晶片出口管制,不僅禁止NVIDIA高階晶片進入中國市場,亦對中資技術的第三地布局保持高度警戒。馬來西亞5月中旬原宣布採購華為AI晶片,僅數日內即宣告擱置,可見地緣壓力對國家AI戰略的牽動之深。

反觀中國,雖受制於先進晶片技術封鎖,卻憑藉其長期累積的龐大資料基礎,仍在AI應用與商業化方面維持領先。透過實名制的社交支付工具(如微信支付、支付寶)與高滲透率的影音平台(如抖音、TikTok),中國企業建構起資料密度極高的應用場景與演算法模型,充分發揮AI潛能。這一模式的核心,並非硬體優勢,而是資料治理與應用的高度集中與效率。

回頭看台灣,資料資產齊備,主權AI發展正當其時。台灣儘管不具備中國規模性的人口資料紅利,卻擁有全球少見的完整資料資產結構。包括全民健保系統、戶政與地政資料、車籍與金融稅務資料等,均具備橫跨數十年的歷史紀錄與制度性整合潛力。如果能在隱私保護與資安風險可控前提下,進行合理資料開放與跨域整合,台灣將具備發展高品質主權AI模型的天然優勢。

政府近來也已釋出政策訊號。國科會推動AI應用導向計畫,行政院提出「AI新十大建設」,明確宣示建構「AI之島」的國家願景。唯有從「資料即資產、應用即戰力」的視角出發,擺脫純粹追逐晶片效能與硬體供應鏈角色的侷限,台灣才能真正於全球AI競局中占有一席之地。

除了政府角色的積極部署,企業部門的參與亦不可或缺。在中國「官企合一」模式下,企業難以掌握自身AI資料主權,甚至成為國家監控體系的一環。相對而言,台灣企業有機會在民主法治與法遵架構下,發展自主、安全、可信賴的主權AI系統。例如,已有本地資料治理服務公司提出「企業主權AI解決方案」,協助企業建構專屬資料平台、進行合規訓練與模型微調,降低依賴外部黑箱模型風險。

這些案例顯示,台灣在主權AI領域不僅具備制度優勢,也可望開拓以「高信任度AI」為核心的新興出口服務產業,尤其在醫療、金融、法律、教育等需高資料治理水準的領域,潛力更為可觀。

台灣過去在半導體與ICT領域建立世界級供應鏈能力,如今則須將焦點轉移至資料治理與智慧應用的上游競爭。資料治理不只是法遵問題,更是國家資源重分配與數位治理的戰略關鍵。主權AI不應只是一句口號,而應成為跨部會協調、企業與學界合作的整體政策方向。

AI革命雖帶來無限機遇,但若台灣自滿於硬體優勢、忽視資料治理與主權AI布局,終將錯失成為亞太智慧治理領導者的關鍵機會。唯有掌握資料價值、整合治理能力、發展可信AI,台灣才能從「硬體島」蛻變為「智慧島」,在國際AI新秩序中站穩腳步。