聯合報社論／五月出口創紀錄，拍手叫好恐嫌太早

財政部發布我國五月出口金額，首度突破五百億美元，創下五一七・四億美元的新高，較去年同期增加卅八・六％，增幅驚人。出口驟增的一大原因，是川普關稅戰暫緩九十天，寬緩期間強勁的「拉貨效應」帶動大幅出口。漂亮的數字是喜訊也是警訊，五月台灣對美國出口一五五・二億美元，占總出口額三成，已超越對中港出口比重。但面對川普關稅大戰，這個「佳績」也可能成為我「懷璧其罪」的禍因。

說來矛盾，近幾年政府千方百計想要降低對中國大陸的出口依賴；蔡政府任內推動八年「新南向」政策，卻不見有太多改善。如今，美國突然一躍成為我國最大出口國，台灣看似有效擺脫了大陸的出口依賴。但正當川普的關稅大刀高懸，誰逆差大誰就要被砍；此際我國對美出口大增，難保不被美國政府抓住小辮子，對我商品關稅下重手。

若檢視貿易順差的變化，台灣五月對美順差為一○七億美元，較去年同期翻倍，整整增加了一○九%。在川普的關稅報復清單上，我名列美全球關稅順差第六名，那是根據二○二四年的順差七三九億美元排列。今年僅一至五月，我對美順差即已達四一八億美元，估計全年將超過一千億美元。這項變化，從對中國大陸大幅出超擺盪為對美國大幅出超，恐怕矯枉過正，未必是福。

從產業結構看，出口的變化也明顯描繪科技業與傳統產業的兩極化興衰。資通和視聽產品出口金額達一九八・九億美元，年成長達一一一%，刷新了歷史紀錄；其餘如電子零組件的成長，也達廿八・四%。這說明台灣作為科技島，隨著ＡＩ的崛起與半導體產業的領先與強韌，正欣欣向榮。但相對於科技電子業的榮景，傳產貨類的出口卻表現疲弱，欲振乏力。問題是，傳產通常雇用門檻較低，也吸收更多就業人口；遇到傳產衰落時分，政府可曾為可能失業人口做好轉業準備？

台灣對美貿易驟增，另一方面也是搭上了美中貿易大戰的順風車，趁勢狂飆。這當然是機遇，但其中也暗藏凶險。最怕的是，政府和業者分不清虛實，誤將短期現象當成長期寄託，而一頭栽進去，最後可能落得血本無歸。更糟的是，若只看到出口暢旺的霎那光鮮，卻忘了經濟結構轉型需要用耐心與智慧去逐步調整；那麼，「貿易依賴」的痼疾就只會在不同病灶間移轉出現，而不可能真正痊癒。

以中國大陸作為對照，中國五月出口總額為三一六一億美元；其中，對美出口僅二八八億美元，較去年暴跌卅四・五%。與台灣相比，完全是兩樣情。這顯示，在川普的關稅戰下，中國大陸作為「世界工廠」的榮景和豪情，已來到一座必須轉型否則無法翻越的大山。面對川普的貿易戰，中國一方面用稀土的戰略價值與之周旋，另一方面則積極尋求分散出口市場。今年一至五月，中國對東協出口增加十二・二%，對歐盟增加七・七%，對非洲則增加了廿%。儘管如此，新市場的拓展，仍不足以抵消對美國出口衰減的缺口。這就是貿易戰的血腥結局，但至少大陸的轉型已經開始，而成果可能要幾年才能完全看見。

也因此，對於台灣五月的亮麗出口，人們還不必急著拍手叫好。原因是：第一，這仍是個短期現象，並非真正的結構轉型；第二，它出現的時機，在川普政府眼中可能看作負面解讀；第三，科技電子業的榮景，映射著傳產的深長陰影。至少，民眾現在應該更理解台積電赴美設廠的必要性，否則台美貿易順差將更鉅大。