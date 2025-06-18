經濟日報社論／結合越南印度 建立新區域供應鏈

全球供應鏈正在快速重組，是眼前真實發生的現實。圖為科技業生產線。 聯合報系資料照

全球供應鏈正在快速重組，是眼前真實發生的現實。從蘋果大舉將iPhone生產線轉往印度，到美歐日韓企業將製造基地遷移至越南、印尼與泰國，新一輪的「全球製造重構潮」已全面啟動。在這場去中國化、去風險化的產業遷徙中，越南與印度無疑是最大贏家。台灣若不及早調整戰略與定位，極可能從供應鏈關鍵夥伴，逐步滑落為中階製造邊緣角色。

過去30年，台灣憑藉工程人才、高度協作產業聚落與靈活應變能力，在全球資訊電子供應鏈中穩居關鍵。然而這種仰賴區域整合、扁平分工模式，正在受到三股壓力擠壓。首先是地緣政治劇烈變動：美中競爭已成結構性趨勢，歐美日企業對中國風險警覺升高，為確保供應穩定，即使不完全脫鉤，也必須將生產據點多元分散。其次是人口紅利與勞力成本轉移：相較於人力費用逐年上升的中國與台灣，越南與印度擁有年輕且充沛勞動人口，加上政策誘因與基礎建設投資，大幅提升其製造吸引力。第三則是市場導向轉變：印度與東協國家不僅是低階組裝基地，正逐步成為全球企業看重的終端市場，擁有日益成形的中產階級與內需消費潛力。

在新的國際格局下，台灣若繼續固守既有代工優勢，很可能陷入「上下皆失」局面：高階製程被美日德吸走，低階組裝則流向南亞與東南亞，台灣留下的是缺乏品牌、過度依賴科技巨頭、內需市場規模有限的發展困境。事實上，產線外移本身並不可怕，可怕的是無法在新的產業分工架構中找到具有戰略高度的位置。未來產業競爭，已不再是誰能提供最多廉價勞工，而是誰能在全球供應鏈中掌握技術標準、設計原始碼與製造系統的整合能力。

台灣應思考的不再是如何留下工廠，而是如何向供應鏈上游控制權與下游標準制定權挺進。這需要企業強化技術創新力，不僅幫國際客戶代工製造，更積極投入平台技術、AI運算等領域，建立自己的技術制高點。同時應發展輸出製造系統與營運能力，工廠可以搬到越南與印度，但是由台灣企業主導基地設計、管理、人力培訓、流程控制與供應鏈協作，成為區域級製造整合者。

另一個關鍵是製造業數位轉型與智慧升級。越南與印度擁有的是人力與成本優勢，台灣應展現的是製程數據化、工廠智慧化、供應鏈即時監控與AI優化的領先能力。這是製造業下一輪競爭的門票，也是中高所得國家維持工業地位必經之路。

在這場全球供應鏈重構競賽中，並非所有企業皆有能力單打獨鬥，政府角色必須轉型為協作型平台建構者，共同建立一套國家級供應鏈數位平台，協助企業整合上下游資訊，降低外移與跨境協作門檻。台灣可與越南、印度等國建立互信產業合作機制，共同開發技術與市場，設立聯合研發中心、標準認證平台，或在特定領域（電動車、AI伺服器）共同建立實驗性生產基地，打造亞太區域供應鏈協作網絡。

資本流向亦應有所調整。當前產業政策與稅務誘因，仍以維持出口導向與製造密集為目標，應進一步將投資誘因轉向AI運算、綠色科技、醫療裝置、能源管理等未來關鍵領域，讓產業升級從「成本比拚」邁向「技術競爭」。這不僅攸關企業轉型，更關係到國家整體產業結構健康度與抵禦風險的能力。

台灣不能再以「便宜又可靠」作為唯一賣點。全球供應鏈正在尋找的是高度彈性、智慧化整合與標準制定的導演，而非單純生產據點。越南與印度崛起提醒我們，製造業主戰場已不在我們熟悉的地方。

台灣必須用更大格局、更多層次的競爭力，主動爭取新的存在方式，不能守住不動，必須創造無法被取代的新價值。