經濟日報社論／美中之爭 體制之爭

美中示意圖。 路透

中國大陸央媒《人民日報》6月10日頭版刊登華為創辦人任正非專訪，標題：《任正非：國家越開放，會促使我們更加進步》。《人民日報》對中國頂級民營企業家任正非進行專訪，並於頭版刊出，意義極大。

首先，任正非強調開放，認為國家愈開放，社會就愈進步。折射的是任正非作為民營企業家面對競爭的健康心態，以及，歷經了鄧小平改革開放40多年歷程後的自省與自信。《人民日報》以之做標題，也同樣反映了國家對開放的自省與自信。不僅如此，中國高舉開放大旗，在全球因美國主導「反全球化」而走入歧途時，也給了全球一種撥亂反正的期待，也許提供思考誰才是世界領導者。

最值得注意的是對基礎理論的重視與強調。任正非呼籲中國必須重視基礎理論的研究，他列舉了貴州農學家羅登義、諾貝爾醫學獎得主屠呦呦，還有地球物理學家黃大年，都是長期研究默默無聞，研究成果後來才對國家或人類作出重大貢獻的例子。他說，「理論科學家是孤獨的，我們要有戰略耐心，要理解他們。」對理論科學家，社會要寬容，國家要支持。

任正非說，華為一年1,800億人民幣投入研發，大概600億做基礎理論研究，不考核；其餘1,200億做產品研發才考核。「沒有理論就沒有突破，我們就趕不上美國。」

美國知名經濟學家理察．沃爾夫（Richard D. Wolff）在美中貿易戰升溫之際，為文重批資本主義，公開呼籲美國應正視中國制度的成功經驗。沃爾夫指出，美式資本主義過度追求利潤最大化，反而削弱國家治理能力。對此，任正非作出了回應，他說，中國搞的社會主義市場經濟體制是偉大壯舉，「從基礎設施建設看，我們也必須走社會主義市場經濟的道路，不然高鐵、高速公路、水壩……這些東西都建不起來。」

其實，資本主義本身沒有問題，因為資本主義的核心是市場經濟，有市場經濟才能優化配置資源，才有效率。沃爾夫批評的美式資本主義的問題，其實在於只有資本主義而沒有社會主義。資本主義強調個人利益，忽略社會整體利益，所以美國加州300公里高鐵，搞了二、三十年迄今仍是爛尾。資本主義或市場經濟必須以社會主義與之配套，換言之，正確的模式必須是「社會主義市場經濟」。鄧小平的改革開放，讓中國從1978年的計畫經濟誤區中走了出來，然後「摸著石頭過河」竟然摸上了「有中國特色的社會主義市場經濟」，這一切，也正是沃爾夫對美國的遺憾與任正非對中國的慶幸。

但必須進一步看到，所謂「社會主義市場經濟」絕非單純地靠一個理念或口號就能實現，在很大程度上，它還深入到政治經濟體制的內核，也就是分別與政黨政治、產權體制及專家政治等三大核心有關。

就政黨政治而言，美國強調要政黨競爭與輪替，四年一選，所以很難在國家發展上有長期視野及遠程謀劃；中國強調一黨執政，眾黨協商，所以國家發展一看就是十年、20年甚至30年，且多能實踐達成目標。兩黨或多黨政治能否克服此一難題也許是政治學理論上的挑戰。

就產權體制而言，中國從全民所有制的誤區中走出，走上了混合所有制，既有國企又有民企，民企配合市場經濟發揮效率與生產力；國企體現社會主義，發展戰略產業，推動基礎建設，兩者相輔相成，兼顧成長與分配，效率與公平。

再一個，就是專家政治。政治猶如360行中的任何一行，有其專業甚至是高度專業性。專業就必須靠長期培養歷練，而不是靠民粹。

任正非的專訪，不經意地點出了國家治理之道，也讓大家看到了美中世紀之爭隱含的脈絡與邏輯。