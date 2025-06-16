聯合報社論／全球緊張升高，川普「無王日」閱兵慶生

美國洛杉磯14日舉行「無王日」抗議活動，一個六公尺高、包著尿布的美國總統川普氣球出現在活動中。法新社

全球局勢近期變化萬端。美總統川普原誇口要解決俄烏和以哈戰爭，但和平承諾跳票，反因各方交互突襲使戰況日益惡化。與此同時，以色列趁美伊「核談判」膠著，對伊朗發動精準奇襲，伊朗隨即發動猛烈報復，中東地區和平顯然遙遙無望。在國內，川普未知會地方政府，即逕自派遣國民兵及陸戰隊前往洛杉磯壓制非法移民；群眾放火燒警車，鎮暴部隊則發射橡皮子彈與催淚彈，美國頓時成了第三世界。

不安的訊息一波接一波湧至。全美反川普團體十四日發起「無王日」抗議（No Kings Protest），諷刺川普想當國王，各地舉辦了一千五百場反川示威。同一天，川普則在華府舉行盛大的閱兵典禮，慶祝美國陸軍建軍二五○周年。由於這天也是川普七十九歲生日，「閱兵慶生」與「無王日」的對照角力，更凸顯美國內部的分歧。

更驚悚的是，十四日清晨，明尼蘇達州一位民主黨眾議員霍特曼及其配偶，在家中遭假扮成警員的槍手襲擊身亡。同州另一位參議員霍夫曼夫婦，也在家中遭同一名嫌犯開槍攻擊，顯示這名槍手是有計畫的行刺行動。警方已從槍手車內發現手寫文件，上面列有不少議員及官員的名單，可能都是暗殺目標。明尼蘇達州長直言，這應是「出於政治動機的暗殺」。如此激烈而恐怖的刺殺行動，說明美國社會內部的仇恨情緒高漲，已成為國家安全的嚴峻挑戰。

這次洛杉磯爆發大規模抗議，主要是美國移民及海關執法局在洛城突襲逮捕非法移民所引發。這些非法移民領取最低廉的工資，支撐起洛杉磯的繁榮，而加州州長與洛杉磯市長也抱持寬容政策，提供他們最基本的社會福利，庇護他們在法律的灰色地帶生存。川普上任後，開始大規模的搜捕行動，並嚴詞指責群眾的抗議行動形同「叛亂」。川普不顧加州州長紐森的反對，下令派出兩千名國民兵與七百名陸戰隊軍人來維護秩序；紐森則砲轟川普導致衝突升級，呼籲民眾不要屈服。

表面上看，川普是想要強力恢復法律與秩序；實質上，他真正的動機是政治性的，是要藉機對民主黨長期執政的加州開刀，以自己驅逐非法移民的「魄力」，證明民主黨執政的失敗。美國國民兵的調派，平日歸州長指揮；若遇秩序失控，在州長請求下，總統可調動國民兵平亂。但現在並非戰時，川普未經州長同意即調動國民兵，未來司法爭議勢必打到最高法院，這也與川普向來主張的「聯邦要尊重州權」相互矛盾。此外，川普屢屢想要動用軍力來維持秩序，過去曾遭相關將領擋下。更根本的問題是，川普是否濫用統帥權？若指揮官認為總統命令違法，是否可以「亂命不從」？這在美國憲政上是個嚴重的問題。

目前洛杉磯的抗議正逐漸平靜，但全美其他大城的不滿正在升溫。包括德州達拉斯及奧斯汀、芝加哥與紐約都出現大規模集會，各地警方也開始出現大量逮捕；如此一來，反將激起更大的社會仇恨及動亂。事實上，動用國民兵的不僅加州，共和黨籍德州州長艾波特也下令動員國民兵維護秩序。「無王日」後，各地群眾抗議更將形成串連。

諷刺的是，川普一面下令派兵赴洛城「平亂」，自己卻在華府舉行盛大閱兵，慶祝陸軍建軍二五○周年，兼為自己「慶生」。正因為如此，美國反川團體才籌辦「無王日」示威活動，以抗議川普的濫權與專制。當海外戰爭不斷惡化，美國內部的反對和暗殺也隨之升級；川普治下的美國，離民主典範愈來愈遠。