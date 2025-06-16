經濟日報社論／台股投資要有風險意識

台股示意圖。 聯合報系資料照

在美中貿易摩擦尚未塵埃落定之際，台股卻頻創波段新高，台積電（2330）更重返千元大關，帶動台股突破22,000點，樂觀氣氛瀰漫市場。但在這波投資熱潮中，我們有必要冷靜提醒全球金融市場的不確定性，尤其是美國對中與對台關稅政策的走向，仍是影響台股後市的關鍵變數。當投資人沉浸於上漲行情時，更應居高思危，審慎因應未定的風險因子。

從目前情勢來看，美中雙方先於瑞士會談中達成「暫緩對等關稅」共識，再於接續的倫敦談判中，就貿易問題達成框架協議。中國將提供所有必要稀土，美方則提供中國學生簽證，但以川普善變的性格，此刻的結果或許只是暴風雨前的寧靜，投資人不應以為風險已遠離。

川普在今年4月2日正式公布對各國的「對等關稅」，其中對台灣課徵的稅率高達32%；就在對等關稅生效不久，川普又隨即喊出「暫緩90天」，期間各國關稅暫時降至10%，朝令夕改的態度讓外界霧裡看花。90天將於7月初到期，屆時若正式宣布新稅率、調整政策態度，勢必再度主宰全球金融市場的風向。

根據多方分析，美國課徵關稅已從「談判籌碼」演變為實質戰略，意在推動再工業化、改善貿易赤字、強化供應鏈安全。台灣雖非主戰場，卻因在半導體與電子零組件產業鏈中扮演關鍵角色，勢必成為美方關注的對象。

進一步來看，美國對中強硬態度未變，拜登與川普雖政黨不同，卻在對中政策上步調一致。未來即使換人執政，關稅政策也未必會有根本改變。台灣在兩強競合下的角色更趨敏感，一旦政策風向丕變，台股將首當其衝。

台積電作為台股權值之王，其全球布局動向攸關整體市場信心。目前其美國廠建設進度在美方要求下持續加速，累積投資已達1,650億美元。但台積電對日本與德國廠的投資計畫卻顯現降溫跡象，不僅反映當地需求不振，也凸顯地緣政治與關稅壓力的干擾。

供應鏈業者已明確指出，美方對台積電要求日益提高，加快投產、擴大投資的同時，也壓縮了其他區域的發展空間。從戰略觀察，台積電已不得不將資源集中於美國市場，這樣的轉向短期或許能爭取半導體關稅豁免、強化美方支持，然而長期而言，若產能失衡、需求預測落差，仍可能成為市場修正的導火線。

從表面來看，台股自4月下旬以來漲幅已達25%，主因在於AI熱潮持續推升半導體族群，尤其是與雲端伺服器、CoWoS封裝、AI等產業鏈高度相關的公司表現搶眼，但此波漲勢也在高度樂觀情緒下累積不少修正風險。

值得注意的是，目前資金多集中於少數大型科技股與高息ETF，造成市場結構畸形。一旦關稅政策於7月9日正式啟動，或川普政策轉彎，極有可能出現恐慌性拋售，尤其是過度追高的散戶持股標的。面對此波不確定性，投資人應考慮適度調整資產配置，將部分資金移向具防禦性的標的，挑選在景氣逆風與政策震盪下，具有穩定現金流與較低波動性的類股，有助於緩和系統性風險。

整體而言，台股背後的風險因素不容忽視。美中貿易談判、川普關稅政策、台積電全球布局壓力、全球經濟放緩等，皆構成潛在利空。尤其當市場情緒因為短線反彈過熱而忽略根本性問題時，正是投資人應該審慎評估、重新調整風險暴露的時刻。

投資市場從來不是線性上升的樂園，而是一場風險與報酬的交戰。在尚未確認關稅底定之前，投資人更應謹記居高思危，方能長久立於不敗之地。對於當前的台股投資環境，不應僅以「漲」與「跌」為唯一判斷標準，更要關注背後的政策邏輯與地緣現實，才能做出更有智慧的投資選擇。