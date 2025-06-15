經濟日報社論／台灣房市危機來自美債風險

房市示意圖。記者游智文攝影 根據樂居網統計，央行去年9月的打房措施，導致國內房市供給過剩。和去年9月相比，截至今年4月，國內新、舊屋待售存量分別增加18.7%及25.4%，因而不利未來房價走勢，加上川普對等關稅以及台幣升值壓力，台灣房地產價格，長期看跌。

今年台灣第1季的房價呈現舊屋下跌，但新屋（含預售及新成屋）上漲的情況。根據信義房價指數，和去年第4季相比，今年第1季全台七大都會區的舊屋房價平均下跌0.61%，其中桃園及新北上漲，而其餘台北、新竹、台中、台南及高雄皆下跌。相對地，根據國泰房價指數，在同一期間，全台新屋房價平均上漲0.78%，其中新竹、台中、台南、高雄上漲，而其餘台北、新北及桃園皆下跌。

總的來說，除台北新、舊屋房價皆下跌外，其餘六大都會區新、舊屋房價走勢正好相反。根據591房屋交易網，以今年4月和去年央行實施第七波打房措施前比較，七大都會區的預售屋銷售率皆下滑。例如，新北從66.3%下降至53.3%，而桃園從55.9%下跌至44.3%，故近來新屋房價已呈下跌趨勢。

近來新屋開工戶數節節高升，導致目前房市供給過剩。過去五年間，國內平均每年住宅開工134,060戶，比2016年多出94%，再加上央行於2022年1月要求建商在申請建地貸款後，須在18個月內動工。因此，即使央行去年9月實施第七波打房措施，建商並未減少開工戶數，故未來各地新、舊屋供給過剩情形恐持續上升。

另外，川普的政策也會影響國內利率及經濟景氣，從而影響國內房價。川普上台後，鼓吹美國開發頁岩油及天然氣，而其對等關稅政策則在解決美國巨額貿易逆差及國債問題。美國去年的商品貿易逆差達1.21兆美元，為其去年GDP的4.2%，而未償還國債在去年底達36.2兆美元，為其去年GDP的124%。相對地，去年我國對美國的商品貿易順差占我國去年GDP的9.3%，導致美國有誘因壓迫新台幣升值，以減少其貿易逆差。

川普的政策對台灣物價造成下列二個影響。首先，川普偏好油品開發，造成油品供給增加、油價下跌。例如，今年5月底杜拜原油價格比今年1月初下跌20%。其次，新台幣升值會導引進口物價以及國內CPI下跌。此二個影響效果的加總，足以抵銷目前台電累積虧損4,545億元，所導致未來電價上調對通膨的影響。因此，預期央行短期內不會調整重貼現率。

不過，川普的政策影響台灣景氣，不利國內房價走勢。首先，台幣升值會吸引資金回流，但5月台幣大幅升值，吸引資金回流的數量有限，因此對台股大盤只有短暫激勵效果，又由於目前台幣升幅仍不足以導正台、美貿易失衡狀況，故未來台幣仍可能大幅升值。台幣升值雖有利內需廠商，但恐難彌補出口廠商的損失。

最後，對等關稅政策可能無法促成降息或大幅減少聯邦政府赤字。去年美國聯邦政府支出中，有13%是淨利息支出。過去八年美債平均每年增加約2兆美元，以此增加金額及票面利率4%推估，則未來美國每年增加的債息會達到去年聯邦政府支出的1.2%。又由於對等關稅政策雖可增加聯邦政府收入，卻增加通膨，故會導致公債殖利率上升，再加上近日穆迪調降美債的信用評等，更增添美債的倒債風險。

相較於2000年網路泡沫來自美國公司部門的負債問題、2008年全球金融危機來自美國家計部門的負債問題，美國下一波的金融危機恐來自美債倒債的問題。這也是台灣房價可能大幅下修的最主要風險。