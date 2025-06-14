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聯合報黑白集／當國家不要你

聯合報／ 黑白集

張立齊成為首位因定居大陸而喪失台灣身分的國民。他喊冤說未申請大陸戶籍，其「定居證」也已在去年六月到期作廢。 （百度百科）
張立齊成為首位因定居大陸而喪失台灣身分的國民。他喊冤說未申請大陸戶籍，其「定居證」也已在去年六月到期作廢。 （百度百科）

張立齊原本籍籍無名，最近卻因遭陸委會「註銷戶籍」，成為首位因定居大陸而喪失台灣身分的國民。張立齊喊冤說他未申請大陸戶籍，其「定居證」也已在去年六月到期作廢；陸委會卻以他領有定居證為由撤銷其戶籍，使他成為「人球」。

那天陸委會氣噗噗地拿張立齊祭旗，要來個下馬威，殺雞儆猴。未料忙中有錯，疏忽兩個關鍵節點：一，依《兩岸條例》，除非擁有對岸戶籍或護照，才能撤銷其台灣戶籍，陸委會卻把「定居證」擴大解釋為「有戶籍」。二，陸委會一抓到張立齊有定居證，立刻痛下殺手，卻未查清定居證是否仍然有效。

一個國家對一介公民如此痛深惡絕，非要把他從人口清冊除掉，著實罕見。張立齊若是個惡行昭彰的流氓、黑道或詐騙犯，賴政府大可將他法辦關押，百姓都會額手稱慶。但政府找不到消滅他的理由，卻用法外方式「註銷」其戶籍，使他無法返回台灣。強迫流亡的故事，只有白色恐怖時代才聽過吧！

矛盾的是，賴政府一方面惡整張立齊，一方面又擔心大陸設籍淪為年輕人逃避兵役的管道，因此不斷發函要求在大陸設籍者返台服兵役。但依陸委會的定義，這些設籍者都算是「敵國公民」了，政府還要他們回來當兵，不嫌太異想天開嗎？

思維混亂的官員，請先把自己的頭緒理一理吧！

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