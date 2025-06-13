聯合報黑白集／接飛盤，辛苦了！

綠委沈伯洋（圖）的父親與對岸有貿易往來。 圖／聯合報系資料照片

「飛盤狗」是新興運動，不管主人飛盤扔往什麼方向，狗兒都能火速衝刺到位，在飛盤落地前騰空叼住，口到盤來。但近年在大陸，「叼盤」卻成了損人語。最早「榮膺」此頭銜者，是環球時報前總編胡錫進，被挖苦不惜立場前後矛盾，只求發言對黨亦步亦趨。

多位綠營幕僚遭中共滲透，包括曾長期追隨吳釗燮的何仁傑，將國安、外交機密洩漏給對岸。近年動輒亂拋「在地協力者」帽子的側翼旗手們，立刻改口說：因為民進黨反共，對岸才要設法打入；在野黨親共舔共，當然用不著派間諜。

試想，若是馬政府時代金溥聰、蘇起等人的親信出了共諜，這些綠營旗手鐵定義憤填膺叫罵，絕不會出現這種論調。諷刺的是，幾天後一位藍委前助理也被約談交保，上述辯詞則儼然成了洗白之詞；原來符合「我共諜我驕傲」的，不止綠營。

同樣的，身為抗中先鋒的綠委沈伯洋，父親與對岸貿易往來密切；毫無交通背景、又因霸凌部屬丟官的史哲，竟然爽接高鐵董事長。幫他們辯護的人，若在新聞曝光前被問到如何看待政治人物家族做大陸生意，或是公營事業的「肥貓」，鐵定也有完全不同的回答。

「大風起兮雲飛揚，風派細腰是彈簧」。但如果飛盤漫天亂飛，接招者得不停地空中煞車扭腰轉身，再好的彈簧也有疲乏的一天。