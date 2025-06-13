經濟日報社論／美國商會諍言不可輕忽

美國商會理事長理事長Dan silver。聯合報系資料照

擁有1,200位成員、570家企業的美國商會，最近發表了「2025台灣白皮書」，表達對台灣能源穩定供應的憂慮，也呼籲美國應調整對台灣不公平的關稅政策，並要求美國國會盡速通過台美避免雙重課稅法案，鼓勵恢復內閣級官員訪台，推動貿易和能源領域的合作。

除了提出新的建議以外，白皮書通常也會針對前一年的建議進行審查，檢討先前建議獲得政府採納處理的程度，可說是衡量我政府在外商眼中行政效率良莠的「成績單」，因此受到政府各部門高度重視，國發會每年也都會針對其建議提出回應。在去年所列的97項議題中，迄今只有九項獲得完全解決，半數仍在觀察之中，顯然美國商會對政府去年迄今的表現不算滿意，而國發會也仍未做出回應。

台灣能源供應問題逐漸惡化，輝達執行長黃仁勳先前也表達了憂慮。美國商會這次顯著表達商會成員的擔心，並詳列五點建議：1.強化政策明確性、行政效率和電價機制，支持再生能源轉型；2.投資碳捕捉和低碳燃料技術，加速去碳化；3.確保電力穩定供應，發電、輸配電透明分離，擴大市場機制以提供效率、吸引投資；4.維持具競爭力的工業電價，改進再生能源採購流程；5.強化綠能開發商之營運環境。

事實上，台灣的外國人來台投資，已經連續兩年顯著下跌，由2022年的核准金額133億美元下降到2024年78億美元，這和近年台灣能源問題的快速惡化，以及國際間視台灣為全球戰爭風險最高的地方，可說是完全相關。例如，過去韓國的外來投資和台灣在伯仲之間，但近十年來每年都已經在台灣二倍以上。而來自美國的投資，雖然經常出現新聞炒作，讓國人誤以為台灣是美國先進企業的「投資樂園」；但事實上，近十年來美國企業幾乎每年對台投資金額都不到歐洲企業的半數，近15年來每年絕對金額也都不到10億美元，顯示台灣投資環境在美商眼中，食之無味、棄之可惜。其實，美國先進企業新近的對台投資，多半是研發和資料中心，目的是利用台灣相對廉價的研發人力；而一旦台灣有事，這類型的投資說撤即撤、輕鬆落跑走人。對台灣相對有利的製造性投資較少，多半跑到東協、東歐或墨西哥。美國商會這種憂慮，其實已十足反映在外資的逐漸減少，但國人仍未警覺。

雖然台灣經濟發展，目前已到了不缺乏資金的時代，然外來投資仍有其相當重要性，一方面它彰顯投資環境相對於其他地方的吸引力，二方面顯示本國企業和外國企業間的合作程度，國際化是否緊密。外來投資的下降表示，相對於其他國家，我國投資環境正在惡化，而國內企業也相對更少和他國企業鏈結或合作，這些狀況都不利於台灣經濟發展。

若台灣的能源供應，因「無核化」而真正產生問題，因幾次大停電導致企業無法穩定運作，對台灣經濟的衝擊將會是毀滅性的，因無論半導體或傳統產業都將受嚴重打擊，讓企業失去信心而將資產迅速移開，到比較安全穩定的國家去營運；留下來的將是升高的失業率、停滯甚至下降的薪資，以及科技人才的外移。到時候，不缺電可能真會實現，因需要大量能源的企業已經不在。

做實事、肯負責的政府，看到美國商會對能源供應如此憂慮，應當會認真思考徹底解決之道，而非一再找些高風險、走一步算一步的方案來搪塞。和碩董事長童子賢再三高度質疑「非核家園」的妥適性，美國在台協會也表示美國在新能源發展上可以協助台灣，賴政府應該務實面對問題，提出可信賴的解方。