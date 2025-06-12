聯合報黑白集／子弟兵卡位分肥

史哲接高鐵董事長，但被質疑毫無交通專業。 圖／聯合報系資料照片

政委史哲毫無交通專業，卻被發布接高鐵董事長，薪水直接翻倍達四十萬。原高鐵董事長鄭光遠則被改派台鐵董事長，錢少事多麻煩大，也只能苦吞。跟賴政府談「專業」，根本是浪費時間；綠委沈伯洋一句話就讓你啞口無言，他說「政治就是一種專業」。

鄭光遠的歷練遍及陸海空運，二月才由高鐵總經理內升為董事長。如此扎實的專業，遇到花媽子弟兵要卡位，也只能摸摸鼻子讓座。再說，史哲能搭直升機進高鐵，幕後也可能有人要接他「政委」之位。移來挪去，總是缺乏高層人脈的倒楣，有父兄之蔭的子弟兵則順利分肥。

沒錯，民進黨已進入「第二代」接班時刻。要台中人繼續「用肺發電」的曾文生，嫌搭捷運浪費時間的監委田秋堇，為「薯條不脆」辱罵部屬的史哲，都是民進黨精心拔擢的第二代。更廣義的第二代，則是「子弟兵」：陳世凱只有市議員資歷照樣當上交通部長，林昶佐憑著樂團背景出任駐芬蘭代表。賴清德幫子弟兵卡位，臉不紅氣不喘。

除了分肥卡位，子弟兵們遇到亂流，也享有絕地救援的特殊待遇。接受性招待的陳宗彦，最後無罪脫身；婚外情退選的趙天麟，半年後即被安排出任軍工股榮剛獨董；因養小三下台的李孟諺，半年後又回聘再任政院顧問。如此驕寵，賴清德不怕把子弟兵慣壞了？