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聯合報黑白集／子弟兵卡位分肥

聯合報／ 黑白集

史哲接高鐵董事長，但被質疑毫無交通專業。 圖／聯合報系資料照片
史哲接高鐵董事長，但被質疑毫無交通專業。 圖／聯合報系資料照片

政委史哲毫無交通專業，卻被發布接高鐵董事長，薪水直接翻倍達四十萬。原高鐵董事長鄭光遠則被改派台鐵董事長，錢少事多麻煩大，也只能苦吞。跟賴政府談「專業」，根本是浪費時間；綠委沈伯洋一句話就讓你啞口無言，他說「政治就是一種專業」。

鄭光遠的歷練遍及陸海空運，二月才由高鐵總經理內升為董事長。如此扎實的專業，遇到花媽子弟兵要卡位，也只能摸摸鼻子讓座。再說，史哲能搭直升機進高鐵，幕後也可能有人要接他「政委」之位。移來挪去，總是缺乏高層人脈的倒楣，有父兄之蔭的子弟兵則順利分肥。

沒錯，民進黨已進入「第二代」接班時刻。要台中人繼續「用肺發電」的曾文生，嫌搭捷運浪費時間的監委田秋堇，為「薯條不脆」辱罵部屬的史哲，都是民進黨精心拔擢的第二代。更廣義的第二代，則是「子弟兵」：陳世凱只有市議員資歷照樣當上交通部長林昶佐憑著樂團背景出任駐芬蘭代表。賴清德幫子弟兵卡位，臉不紅氣不喘。

除了分肥卡位，子弟兵們遇到亂流，也享有絕地救援的特殊待遇。接受性招待的陳宗彦，最後無罪脫身；婚外情退選的趙天麟，半年後即被安排出任軍工股榮剛獨董；因養小三下台的李孟諺，半年後又回聘再任政院顧問。如此驕寵，賴清德不怕把子弟兵慣壞了？

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