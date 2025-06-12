聯合報社論／大罷免尚未投票，已預知台灣民主的危殆

身兼民進黨主席的賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片

在府院黨全力操弄下，大罷免如火如荼地推進。相對的，由於國民黨的輕忽疏怠，藍營卻陷於四面楚歌的境地。大罷免的最新進度是卅一比○的懸殊比數：卅一名藍委已確定列入被罷免投票名單，而藍營罷綠案件卻是掛零，無一成案。在這種情況下，預計七月底的投票，選民若不積極投票反制，台灣民主將陷入可怕的險境，不得民心的賴政府將愈發為所欲為。

從任何角度看，這場大罷免都缺乏正當性。第一，綠營發動大罷免時，台灣才結束大選不久，不符合應於「選舉一年後提出」之規定。第二，罷免制的設計，是對選舉「所託非人」的補救，應針對不稱職的個人而發；綠營卻鎖定全體國民黨立委，這是濫用罷免推翻選舉民主。第三，罷免的發動，應由選民或民團為主體；綠營卻由賴總統與總召柯建銘共同謀劃，府院黨皆違法積極介入宣傳，民團反而成為客體，違背民主原則。

正因綠營對大罷免謀劃已久，很早即違規發動罷免連署，因而順利通過兩階段審查。反觀國民黨，一則低估民進黨的奇襲硬拗的能力，二則拘限於一年的罷免期限遲未發動，直到發現情況不對，已經無力回天。原本外界估計，藍軍最有可能罷免掉的是原住民綠委伍麗華及陳瑩，卻在第一階段即爆出「死亡連署」，因此士氣崩盤。不僅如此，包括對吳思瑤、吳沛憶等較易罷免的綠委，都因藍營地方黨部涉及死亡或違規連署導致送件不足，或因領銜人遭司法恐嚇退縮，最後全部無功而返。

對應綠營的來勢洶洶，國民黨主席朱立倫卻輕忽以對。一開始是黨內因應遲緩，繼則是策略錯誤，無法召喚有效的罷綠行動，以致連署份數嚴重不足。更糟的是，在死亡連署已被中選會和檢調盯上之後，他還任憑地方黨部亂抄黨員名單，導致黨部幹部多人遭到訊問或羈押。當卅一比○的連署成績一攤開來，朱立倫不僅愧對國民黨，愧對國會第一大黨的付託，也愧對民意對藍營縣市的支持。

問題是，卅一比○這樣的懸殊對比，也徹底反映了賴政府操弄政治的不擇手段。第一，是中選會的嚴重偏頗，對於綠營連署書的有效性輕輕放過，對藍營連署則極盡可能挑剔指摘，甚至直指國民黨的死亡連署是「組織犯罪」。第二，是檢調的自我工具化，為迎合上意，對藍營地方黨部人員動輒威嚇羈押；其形塑的綠色恐怖氛圍，嚇得各地領銜人臨陣卻步。第三，是府院黨的添油加醋煽惑，利用中央政府總預算被刪，不斷製造政府政務即將「斷炊」的煙霧，來催化大罷免的仇恨值。

當卅一比○的罷免形勢已定，七月底進行罷免投票時，國民黨立委只要有五人遭到罷免，民進黨即將搖身變成國會第一大黨，並取得五十六席的國會過半席次，壓倒藍白合的五十五席。屆時，立法院必將再度淪為行政院的「附隨組織」及「橡皮圖章」，任憑賴總統為所欲為。更何況，依各項民調及連署數估計，藍營可能被罷掉的席次可能多達十席以上，其中，連多位優秀的立委如徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、牛煦庭等人，都岌岌可危。一旦真的發生，那大家就只能坐視立法院素質大倒退了！

國家的倒退，有時候是發生在不知不覺間，因為某個集體愚昧的行為而瞬間墜落。台灣民眾對於選舉雖然熱情不減，但對於罷免和公投事務則往往相對冷感，覺得與己無關而不去投票。但這次大罷免的情勢不同，在執政者鴨霸專政、在野黨渙散之際，唯有選民能拯救台灣的民主！