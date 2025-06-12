經濟日報社論／美中倫敦會談 過招步步驚心

在倫敦舉行的中美關稅談判，大陸外交部稱它為「中美經貿磋商機制首次會議」，雙方5月初在瑞士日內瓦談判建立起的經貿磋商機制之後，現在才是第一次會議。 路透

在倫敦舉行的中美關稅談判，大陸外交部稱它為「中美經貿磋商機制首次會議」，雙方5月初在瑞士日內瓦談判建立起的經貿磋商機制之後，現在才是第一次會議，換句話說，真正的深水區肉搏戰將自倫敦談判開打。

雙方經過兩天談判之後，得到未來「談判框架」協議，美國官員說，美方正尋求放寬科技產品出口，交換中方放寬稀土出口限制，不過，輝達最尖端晶片不在鬆綁之列，用於訓練人工智慧的輝達H20晶片仍將維持管制。中方官媒則呼籲拆除人為設置的「鐵柵欄」，推動中美經貿穩定發展。雙方將各自回報兩國領導人，決定下一次談判的時程。

之所以自一個月前日內瓦協議至今，遲遲未有實質進展，主要膠著點在稀土與晶片，美方抱怨中方限制稀土出口，而中方則抱怨美方限制智慧晶片與其他科技產品出口，甚至一度雙方反目。

日內瓦協議後，雙方同意暫停非關稅障礙，但是川普政府卻開始執行「人工智慧技術擴散框架」，目的在管制先進晶片，雖然川普政府放鬆對波灣國家開放，卻對中國設限，川普還限制全球使用含有美國製元素的華為昇騰晶片，這激怒了中方。

持平來說，是美方先破壞日內瓦協議精神，導致中國出手限制稀土出口，這讓美方汽車業界受不了，據調查，75%業者手中稀土存量不到三個月，川普無奈，只好喊話要與習近平通話，打開僵局。

中國這次打出稀土牌，憑著是過去30年建立的稀土生產鏈支配性優勢，再學習美國人慣用的出口管制，通過審批出口，讓中國大陸掌握談判籌碼，促使其他國家紛紛與北京展開雙邊談判。對北京希望爭取的歐盟與南韓，就加快速度批准，對有貿易爭議的如美國，就從嚴審批。

生產稀土磁鐵需大量資金，生產過程還會產生帶放射性廢水汙染環境，全球稀土礦年銷售額僅50億美元，和銅、鐵礦等年產值3,000億相比，微不足道。全球陸續將稀土礦產轉移中國提煉，形成壟斷，全球每年近20萬噸高性能磁鐵，中國生產90%。

美國除了管制出口晶片，也停止對中國銷售電子自動化設計軟體（EDA）、暫停出口發動機技術和產品許可證、暫停核准向中國核電廠出口核設備等，還對中國學生留美簽證設限，讓中國民眾不滿。

正由於中美都具備卡對方脖子的能力，不再是過去「美強中弱」局面，反而讓兩國通過談判達成協議的可能性增大。

在倫敦談判正式登場之前，雙方都釋放善意，中國商務部6月7日回答記者稱，已批准一定數量的稀土相關產品出口，並將持續加強合規申請的審批工作。而美國國務院6日晚也通知海外使領館，恢復處理哈佛大學外國學生的簽證申請，這是針對北京就中國留學生簽證問題的關切所做的具體回應。

另外，美方最具體的回應，表現在倫敦的談判代表名單上；倫敦會談的美方代表，除了財政部長貝森特與貿易代表葛里爾，還新增商務部長盧特尼克。商務部所屬的工業與安全局，負責出口管制，盧特尼克加入美國談判團隊，表明北京獲得與負責出口管制的部長直接進行溝通的管道，所以會談中談及放鬆對中國的智慧晶片管制。

美中談判的重點，現在已不只是關稅，而轉移至出口管制，其實現在雙方都沒有翻桌走人的底氣。川普不能讓美中談崩，因為國會正在審明年預算，通膨隱然再起，他希望在7月國慶日前，獲得對等關稅與大而美預算法案的雙重政治勝利；另一方面，中國這次雖然比2018年貿易戰時有準備，但是經濟體質比上次差，雖有民族主義情緒支撐，但是習近平最終還是要考慮大陸經濟的現實。

對於正面臨川普關稅壓力的世界各國，大家都在看美國與中國談判的結果，看要往哪邊靠，從中找到自己最大的利益。