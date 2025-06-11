經濟日報社論／人形機器人競賽 台灣不能缺席

AI機器人示意圖。圖／AI生成

人形機器人已成為下一個全球科技競逐焦點，美國與中國明確拉開戰線，分別由特斯拉與波士頓動力、中國的宇樹科技與傅利葉智能等企業領軍，全面投入從研發、量產到生態整合的全方位布局。在這場技術、資本與政策合力驅動的競賽中，台灣不僅無法置身事外，更應積極思考：在兩強逐鹿格局下，應該如何定位自己？又如何在美中角力間，爭取最大利益，而不是在地緣壓力下被迫選邊站。

檢視現況，美國人形機器人發展以波士頓動力與特斯拉為旗艦。前者在機械動態與控制系統上長年積累，已達世界頂尖水準，而後者則將AI視為核心戰略，嘗試用自家訓練平台與自製晶片來重構機器人大腦，並結合其製造體系，打造可量產、可部署的供應鏈。相較之下，中國企業儘管起步較晚，但憑藉政策補貼、人才回流與低價策略，正在形成迅速擴張的「模仿型創新」。以宇樹科技為例，其H1人形機器人已接近美方標準，同時強調模組化與開放式平台，有意搶攻商業應用與教育場域。在官方導引與資本推動下，中國正在快速構築屬於自己的機器人產業生態，試圖與美國一較長短。

台灣的優勢，亦不容小覷。在半導體、精密機械、感測元件、馬達控制與邊緣AI等領域，台灣早已是全球供應鏈不可或缺的角色。不僅如此，台灣的中小型機器人公司，陸續投入自主品牌開發，試圖突破過去只做零件、不做整機的產業模式。然而儘管基礎扎實，台灣的角色仍有高度侷限。

核心問題在於缺乏平台整合力量與國際話語權，使台廠常淪為代工或模組供應商，更令人憂心的是在高附加價值軟體、資料庫與生態層，並無扎實基礎。

此外，台灣處於美中對立邊界，極易遭受標準之爭與地緣政治牽動。一旦美中各自建立封閉式軟硬體標準，類似過去5G或電動車充電協定的情況將再現，台灣若未能適時主導或加入國際中立標準聯盟，將可能喪失市場優先准入資格。

川普政府現階段雖未限制台灣與中國大陸民營企業合作，但未來若進一步緊縮技術封鎖與投資審查，台廠夾在其間，恐難維持技術與市場的自由交換，形成長期發展障礙。

因此，與其等待陷入大國間壓力戰，不如主動思考台灣的角色與路徑。最聰明的選擇，不是站邊，而是主動出擊，打造「整合者」與「平台貢獻者」身分。具體來說，應優先參與跨國標準合作平台，例如與日、韓、德等國組成開放式機器人標準聯盟，共同制定模組規格與資料互通協定，降低被鎖入特定陣營風險。同時擴大對本土自主品牌與整機研發政策支持，鼓勵如先前鴻海在電動車供應鏈所提之MIH開放平台，協助領頭企業從代工升級為系統整合者，建立可輸出的完整方案。

台灣在AI晶片設計與邊緣運算技術積累，應予進一步深化，結合台積電、聯發科與海外AI巨頭，開發針對機器人專用低功耗推論晶片或神經模擬架構，在系統神經層切入全球競爭。政府更應引導戰略資金，投資國內外具突破性的新創公司，仿效美國Agility Robotics或歐洲PAL Robotics成長模式，建立本土機器人應用核心技術，並開拓國際合作管道與市場落地空間。

建立完整機器人產業鏈不僅是科技選擇，更是一項攸關台灣國際定位與經濟安全的關鍵政策。如果我們僅甘於扮演零組件供應者，將難以突破附加價值天花板；但若願意從技術、標準、平台與國際戰略重新構築機器人產業鏈的位置，台灣有潛力從旁觀者轉為生態貢獻者，未來成為全球智慧機器人系統核心整合力量。面對這場21世紀「人形機器人戰爭」，台灣既不能被邊緣化，更不該自我設限。這是必須主動參與、積極布局的國家級長期戰略，未來兩年將是關鍵起點。