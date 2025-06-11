聯合報社論／國庫通黨庫，卓榮泰的惡意輪迴

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

當行政院長卓榮泰說出「這不是報復，而是輪迴」時，他可能沒意識到，此話將成為民進黨政治語言史上急轉直下的一筆。明明是刻意對在野立委刪減總預算作出報復懲罰，卻硬扯命運的「因果論」，用政治語言為自己脫罪。這種權力傲慢，是現今行政院的通病，赤裸裸把民主政治當成黨派獨霸的舞台。

這不是輪迴，而是報應。報應的不是別人，而是民進黨曾經訴說的理想。

歷史不會遺忘。台灣首度舉行總統直選時，民進黨總統候選人彭明敏疾呼，國民黨「黨庫通國庫」，批評它利用行政資源進行選舉操作。彭明敏說，中央與地方預算被「列管」分配，只為鞏固政權，「不問需要，只問效忠」。施明德也曾批評李登輝政府，「中央撥款成為忠誠檢驗機制」，全民納稅錢被當成黨內獎懲工具。民進黨自黨外時期起用這樣的主張來爭民主，如今民進黨執政不過十七年，卻把過去對國民黨的批評當成自己全力奉行的政策，賴政府的墮落速度也太驚人。

當年民進黨一再強調：國庫是全民的，不是執政黨的提款機；地方政府無論藍綠，都應獲得公平對待；行政院應是政策推動者，不是政治鬥爭的發動者。如今，卓榮泰一句「輪迴」，輕易合理化行政資源的黨派分配；綠營執政縣市補助照給，藍營縣市則遭「統刪」，威權架勢比兩蔣時代尤有過之。這不只是卓揆個人的荒謬，也是對民進黨價值的徹底否定。

試問：如果今天是國民黨執政，行政院長對綠營執政縣市說，「你們刪預算，我就不撥款」，民進黨不會群起反抗，痛批行政中立蕩然嗎？民進黨不會高舉「政治干預地方自治」、「人民納稅不為政黨服務」的大旗，上街抗議嗎？那麼，賴政府為何自甘躍入這個深淵，還自以為理直氣壯？

綠委辯稱，是在野黨刪預算在先，才造成地方困境。這反映的是這一代民進黨人的嚴重「腦霧」。審查預算是立法院的憲政職權，立委不為人民看緊荷包，才是失職。如果任何刪減都被視為「敵對行為」，將使國會變成橡皮圖章，民意代表淪為執政者的侍從，那要國會何用？如此一來，人民對政府公平治理的信任將蕩然無存。如果地方補助款不是根據需要、績效分配，而是根據是否「站隊效忠」，那麼民主政治的意義何在？

台中副市長鄭照新說得直白：「這不是我們的錢，是人民的救命錢！」此話不是政治語言，而是對行政怠惰與政治傲慢的直擊。地方的社福、教育、基礎建設預算，不是用來表忠的，不是拿來交換支持的，而是拿來解決人民的實際問題。當卓揆對民生疾苦漠不關心，人們會相信賴清德心繫百姓嗎？

民進黨要記住，它不是第一次墮落，但人民不會每次都給它機會。如果台灣民主政治還能發揮作用，卓榮泰這種死不認錯的態度，勢必要遭到民意的審判。卓榮泰自以為聰明地報復了在野黨，但真正的「輪迴」到臨時，將是對民進黨信念墮落的審判。歷史的車輪，不會因為你自我感覺良好就停止轉動。真正的「輪迴」，是當年的反對者成為今天的壓迫者，是曾經批判「黨庫通國庫」的政黨挖國庫來壯大自己。蔣萬安批卓榮泰把國家搞得像黑道堂口；而民眾要問的是：國庫還是全民的嗎？行政中立還存在嗎？

行政院違法刪減地方補助款，是不可容忍的惡政。卓榮泰還有機會懸崖勒馬，但如果他選擇把預算當成武器，把人民變成籌碼，那麼他扮演喚醒「黨庫通國庫」幽靈的禍首，將在歷史留下血跡。