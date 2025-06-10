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聯合報黑白集／卓揆好意思講輪迴？

聯合報／ 黑白集

行政院長卓榮泰日前語出驚人，說「支持中央政府，就會支持地方政府」。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰日前語出驚人，說「支持中央政府，就會支持地方政府」。 圖／聯合報系資料照片

因預算被刪，行政院大幅砍殺地方政府一般補助款，各縣市哀鴻遍野。閣揆卓榮泰民進黨執政的屏東語出驚人，說「支持中央政府，就會支持地方政府」。原來，補助與否不是看需不需要，而是聽不聽話。

刪減預算是立法院憲定權利，更是義務。卓揆說，「不支持中央政府，如何支持地方政府？」除對憲政毫無常識，更是把風馬牛不相及之事混為一談。為掩蓋心虛，卓揆還說，這不是報復，而是「輪迴」。他所謂「輪迴」，就是說因為在野黨刪了預算，所以地方補助得被砍。這不是報復，什麼才是報復？

如要談輪迴和因果，中央政府總預算被刪，正是賴政府完全忽視自己「少數執政」的惡果。賴政府就任以來一路造謠，散布假訊息，挑動朝野對立不遺餘力，社會殺伐之氣日熾。如真有輪迴及因果，最該遭譴的，正是民進黨自己。

卓榮泰的輪迴說，除為綠營地方執政縣市開後門、發紅包埋伏筆，更是為大罷免營造「藍白立委害地方被砍補助」氣氛。目的在敦促選民起而「報復」藍委，投下同意罷免票。但如此話術，太過膚淺粗暴，只會更激起民眾憤慨。民進黨自暴其短，結果將適得其反。

卓揆大談輪迴，是掌權者目空一切的極致表現。魔鬼的本質，仍是魔鬼，不會因為口念佛經、身披袈裟，就成佛成神。

賴政府 補助款 行政院 總預算 社論 民進黨 大罷免 卓榮泰 假訊息 中央政府

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