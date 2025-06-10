聯合報社論／民進黨丟了法治，更失卻時代感和進步性

賴清德總統。 記者劉學聖／攝影

賴政府動用各種政治工具為大罷免添柴火，表面看似成功，卻也留下「當家鬧事」的惡劣印象，讓民眾質疑民進黨缺乏執政能力和真誠。最近的連串事件，從監察院公務車私用風波、卓榮泰砍地方補助款的「輪迴說」、劉世芳要求中正路改名、攤販找錢又摸食物將罰兩億，乃至中華電信憑證信任遭谷歌撤銷，在在反映了民進黨執政的迷茫。

從目前大罷免卅一比○的懸殊對比看，國民黨主席朱立倫「反惡罷」的應對荏弱，應該受到嚴厲檢討。然而，中選會的一味偏袒、檢調偵辦連署的自我工具化、府院黨排山倒海的仇恨動員，皆充分反映了執政者的濫權操弄。簡單地說，這是一個重視「權術」甚於「權責」的政府，民進黨為掌控權力不擇手段，甚至扭曲法制當自己墊腳石。在它眼裡，選民只是可供操弄的棋子。

賴政府去年屢屢動用覆議、釋憲手段杯葛國會改革法案，嚴重破壞立院的憲政功能；今年的總預算對峙更是狼煙蔽天，極力醜化國會的監督。其間，缺額的大法官不斷作出「唯賴命是從」的解釋，陳菊長期請假的監察院則不斷濫用公務車，五院分立的體制已潰不成形，僅剩行政獨大。當年民進黨如何嚴厲批判蔣家的「威權體制」，但到頭來，只要自己有機會，它絕不放棄享受桌上每一道權力美食。這就是不畏人言的賴政府。

一般民眾對於憲政問題或許較不關心，但在賴政府統治下，卻連基層里長赴陸旅遊都遭無端調查，甚至有新北里長被判刑一年半，這難道不是無妄之災？再如，行政院大清查軍公教是否領有大陸「居住證」，但在《兩岸人民關係條例》中，只限制人民不得在大陸設籍或領有其護照，陸委會卻將臨時性質的「居住證」也法辦。這皆在驅民於淵，也在展現「綠色恐怖」的威力。

尤其可議的是，府院黨最近爆出連串共諜案，賴清德、吳釗燮的近身幕僚都捲入其中。賴政府迄今無法交代這些案件的去從及衝擊，吳釗燮也仍然安居國安秘書長大位，無意請辭。黨政高層及國安大員被共諜滲透，政府祕而不宣，卻反過來調查基層公務員和里長。這分明在聲東擊西轉移焦點，卻毫無修補國安破網的用心和謹慎。賴政府的虛矯，看不到誠意。

在民進黨八爪章魚般地攬權濫權之際，人們更看到它的眼界限縮、思維窄化，乃至跟不上時代節奏，這是更可憂的問題。例如，台灣詐騙猖獗已獨步全球，民眾一天被騙走四億元；政府自詡科技大國，也成立了數發部，對打詐卻一籌莫展。再如，政府不斷吹噓綠電多麼了得，但廢核之後，卻只能用骯髒的火電彌補。也正因賴政府無法帶領台灣走向更健全開放的公民社會，劉世芳才會碎碎唸要求中正路改名，繼續啃食轉型正義的殘渣。

衛福部近日推出新的食品衛生準則，規定業者不准「摸錢後再摸食物」，違者可處兩億元；攤商為此群起譁然，衛福部便立刻叫停。這個案例再度顯示政府決策多麼無腦：會同時觸摸錢和食物的，不過就是小攤商，官員竟能訂出兩億罰金，是要嚇誰？再說，原本政府可用「文明運動」的方式宣導推進，或者推動像大陸那樣普遍的「支付寶」無現金交易；但無腦傲慢的官員卻只想用鉅額罰款嚇唬百姓，結果只能眼高手低收場。

民進黨過去動輒宣稱自己的「進步性」，具有超時代的眼光。而如今賴政府留戀著權位，卻追不上時代民意，只能藉硬拗與濫權來鞏固自己的地位。一個忘記前進的民進黨，令人唏噓！