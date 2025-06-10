經濟日報社論／穩定幣解救不了美債危機

美國債務危機正在擴大，川普政府在推出「大而美」減稅法案的同時，讓眾議院通過穩定幣法案，成為市場的熱門話題。彭博資訊

美國債務危機正在擴大，川普政府在推出「大而美」減稅法案的同時，讓眾議院通過穩定幣法案，成為市場的熱門話題。美國國會預算辦公室預估，減稅與開支法案施行後，將讓美國國債未來十年增加2.4兆美元，而美國國債目前已超過36兆美元，欲以減稅來減債，萬萬不可能。

美國政府債務不斷快速攀高，全靠持續發行大量美債，以債養債支撐，但政府赤字不斷擴大，問題更加深重。如今美元霸權地位因市場信心脆弱而動搖，美債不再是「無風險資產」。數十年來，投資人把美國政府公債視為「終極安全資產」，現在聯邦政府債務已增至國內生產毛額（GDP）的122%，其中一大部分又將在未來數月展延，他國與世人對美債旺盛的胃口恐持續不了多久。原本沉睡的債券義勇軍已經醒來，於是傳統的美股、美債、美元的正向關聯性逐漸瓦解。

天文數字的美債是美國政府的燃眉之急，但沒有藥到病除的解藥，於是穩定幣應運而生，被美國政要視為解決美國國債危機的曙光。「天才法案」（GENIUS Act）已在眾議院過關，穩定幣在參院通過後即將躍上國際貨幣舞台，期望為緩解美債危機提供助力。這種想法恐怕太過樂觀。

穩定幣是一種去中心化的虛擬貨幣，由私人銀行以信託方式所發行，錨定美元一比一。穩定幣被認為價格穩定，因而可以成為代幣，幫助解決美債短期流動性的燃眉之急，也有潛力再經由華爾街大型國際銀行共同運作，逐步取代美元成為國際貿易與資本流通的替代貨幣。

穩定幣的發行可視為美元霸權的有效延伸，有助於維持美元霸權地位，同時緩解美債危機。這是一廂情願的奇想。美國意圖將穩定幣轉化為數字時代美元霸權的制度性基礎設施，但不足以解決美國資產的信心危機問題，如果世界經濟強權國家基於不信任或刻意去美元化，則穩定幣的發行也沒法緩解美國債的迫切危機，更有可能加速美元霸權的崩塌。關鍵問題是穩定幣的幣值完全倚靠發行公司的承諾，誰又能保證發行公司的承諾一定有效呢？

畢竟，所有的穩定幣發行公司換來大量美元後，並不是放在第三方帳戶託管，而是拿來進行投資，難免存在虧損風險。若有穩定幣發行公司買的企業債券爆雷，這家穩定幣公司就有可能被拖累甚至倒閉，這些年也有穩定幣公司因遭遇擠兌而爆雷的情事。

美國政府試圖通過穩定幣舒緩美債攀高危機，存在諸多限制和風險，未來的穩定幣監管框架固然可使穩定幣市值增加，根據樂觀估算，每1美元從銀行流向穩定幣，將產生0.9美元的增量需求，如果因而形成債務循環，也擴大鏈上交易，美元大量回流穩定幣發行，且再購債，效益也有限。假設循環損耗率20%，理論上槓桿率可達五倍，即用存量美元支撐五倍美債規模，但美債與穩定幣的規模差距太過懸殊，當前穩定幣持有美債僅占美債總量36兆美元的0.4%，即使規模增至預估的2兆美元，占比仍不足6%，難以消化美債年增數兆美元的供給。

另一方面，即使美元銀行交易存款大量流向穩定幣，也將導致傳統銀行信貸能力萎縮，而推高美債短期需求，形成拆東牆補西牆的局面。何況現在市場對美元資產的系統性系風險有疑慮，而穩定幣依賴美債信用，若美債違約或評級下調，可能觸發鏈上擠兌。美國財政部也承認，穩定幣對美債的依賴可能成其脆弱性來源。所以，穩定幣像是美債危機的一劑止痛針，可為債務續期爭取時間，但只是通過金融工程稍加延緩，無法從根本上解決問題。