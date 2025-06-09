經濟日報社論／壽險業匯損 開啟金融市場改革契機

壽險業匯損，開啟金融市場改革契機。聯合報系資料照

台灣外匯市場受到川普關稅戰震撼，4、5月新台幣兌換美元升值3.253元，漲幅近10%。新台幣暴漲重創國內壽險業者。據金管會估計，新台幣每升值1元，壽險投資海外資金就會有2,000億元損失，而受到今年匯損影響，已有壽險公司撤回原先預計發放的股利。

不少壽險公司終於認清，川普時代外匯市場波動將是常態。壽險公司於是採取與第1季相反動作，調高投資海外資金避險比率，並申請外匯準備金新制。壽險公會也遊說金管會，建議填報資本適足率RBC時，「匯率得採半年日均價」，以緩和匯率升值衝擊。金管會更善意回應，強調未來因應方案會以「穩定市場、順利過渡為優先」。

壽險業與金管會面對匯率巨幅波動的因應作為不讓人意外，卻凸顯金融業共同面對的沉痾。現謹以壽險業面對的四點問題，說明政府「舒緩」措施的侷限性，以及台灣有必要檢討金融市場發展政策。

首先，我們不應期待未來會有穩定的國際金融市場，壽險龐大海外資產匯損始終會是夢魘。今年壽險業國外投資金額達23兆元，占可運用資金33兆元的70.5%。壽險業投資海外，源自過去惡質競爭造成的「利差損」，結果雖提高名目上的報酬率，卻輕忽規避匯率風險所衍生的必要成本。

隨著國內儲蓄力提升，壽險業有更多資金無法去化，金管會為此配合提高海外投資比率、納入國際板債券、放寬外幣保單額度，使得壽險資金的海外曝險比率竟可達87.75%。面對川普執政可能的巨幅匯率波動，壽險業不得不提高避險比率，形成成本上升、獲利降低的尷尬結果。

其次，金融業應調整風險管理文化，「投機」的避險操作不足取，而建立穩健的風險管理政策才是正道。今年初，有壽險業者見新台幣貶值，便大幅降低避險比率，直到新台幣劇升後才又提高比率。這種以利潤為主，臆測匯率變動的操作不是真正的避險。壽險業若認為金管會不會無視其「猜錯」匯率方向的虧損，而終將提出「寬恕措施」就是「道德危機」。

不過，我們也看到有壽險公司從去年底便提升避險比率，而有較小的匯損。這說明其正確解讀川普執政對金融市場的影響，更證明謹慎管理風險的重要性。利潤導向的經營思維必須受到風險管理制約，是所有金融業者必須信守的圭臬。

第三，台灣固定收益市場成長相對有限，社會多元投資管道不足，而無法有效分散股市與匯市的風險。台灣上市櫃公司債過去五年平均每年發行量不足3,500億元，無法滿足壽險資金成長需求，造成壽險業至去年底僅持有6,239億元公司債的現象。另外，2016年起上市企業僅發行29檔特別股，募資3,710億元更是無法獲得壽險業者的青睞。

特別股與公司債成長的侷限，使得更多壽險業資金走向海外。現在政府可做的，是鼓勵國公營事業多發行公司債，不僅能籌措基礎建設資金，更可吸引壽險業投資，降低壽險業投資海外的風險。

第四，國內缺乏新台幣匯率衍生性金融商品，而目前偏高的匯率避險成本，降低壽險業避險誘因。期交所衍生性金融商品具有較低交易成本優勢，而現今壽險公司透過與銀行交易SWAP與NDF無法有效降低成本。台灣迄今沒有與新台幣匯率有關的衍生性商品，讓壽險業靈活運用並降低匯率避險成本。

央行若無法落實《中央銀行法》賦予「維護對內及對外幣值之穩定」的經營目標，就宜適度開放新台幣匯率避險的衍生性金融商品，讓壽險業能有更多的避險工具。

壽險業龐大保險資金投資海外，卻因新台幣匯率波動造成匯損。這不僅說明業者的風險管理文化需要調整，亦凸顯政府金融政策應重視固定收益市場的發展，以及開放新台幣匯率衍生性金融商品的必要。台灣金融市場顯已經到全面改造的時刻，期盼政府能向社會提出具體改革的願景及時間表。