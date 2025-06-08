聯合報黑白集／賴清德怎敢談「誠」？

賴清德總統（前）6日出席中央警察大學畢業典禮。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統出席警大畢典，引其校訓「誠」，期待畢業生未來不要吃案。賴總統顯不了解當前警政變化，以致引申偏差。何況，當前政壇充斥欺妄狡詐，又何來底氣談「誠」？

早年警政只看數字，確實吃案連連。如今民眾權利意識抬頭，加上網路數位管理，吃案日漸不易，這從日日更新的「打詐儀錶板」即可見一斑。當今警察的「不誠」不在吃案，而在淪為政治打手，檢警調須配合今上進行各種「查政治水表」。賴清德只談吃案的秋毫，無視趨炎附勢之輿薪。

最近中央和地方為補助款劍拔弩張，接連上演「宰割vs.載狗」、「沒錢付電費、有錢改路名」的互嗆大戲。就在賴清德談「誠」時，竟傳主計總處「突襲」，擬修正對地方補助辦法並限三日回覆；賴政府「誠」在哪裡？

從總預算到補助款，賴政府不僅在錢事上以不誠言論帶風向，人事也未見其誠。以總統新近任命的駐英公使江雅綺為例，她並非正統法學博士，卻打著法學博士名號走南闖北；這和高中生「膨風」自己是最佳辯士，皆是無誠之舉。但學生被醫學院撤銷錄取，江雅綺卻仍獲重用，是最諷刺的對照。

警大校訓只有「誠」一字，其意博大精深，既云實誠，更講正心。唯聞賴總統警大談「誠」，卻讓人搖頭。