經濟日報社論／科技戰和「卡脖子」的天秤開始擺動

有備而來的中國，最近也主動出擊推出關鍵礦物出口管制，這不僅改變了地緣政治的氛圍，也將影響一些重要產業的發展。（路透）

過去幾年，美中之間主要都是由美國頻頻發動科技戰和推出「卡脖子」措施，中國處於挨打的一方。但是，有備而來的中國，最近也主動出擊推出關鍵礦物出口管制，這不僅改變了地緣政治的氛圍，也將影響一些重要產業的發展。

美國長期管制對中國先進半導體晶片和設備的出口，憑藉的是其技術、市場優勢和長臂管轄權。最近，川普繼續升高相關作為：5月美國警告全球人工智慧業者若使用華為昇騰晶片，都將違反美國規定。同時，美國政府對中國的電子設計自動化軟體（EDA）技術出口，也由對個別企業（中興通訊、華為）制裁，升級為全面技術封鎖，要求新思科技、益華電腦、西門子數位化工業軟體公司等停止向中國提供EDA。

但是，在中美日內瓦經貿聯合聲明後，川普近日批評中國違反貿易協議，暗指中國繼續管制關鍵礦物出口，並放話尋求與習近平通話。6月6日，媒體傳出川普與習近平進行通話，討論了稀土產品的出口問題，雙方同意就相關複雜細節進行進一步會談，川普聲稱，習近平已同意稀土出口。這些轉折意味著中國也對美國祭出「卡脖子」的反制措施，並達到相當效果。

事實上，中國早在4月就暫停鏑、釓、鑥、釤、鈧、鋱、釔等七種稀土金屬出口，這七種稀土的主要用戶是汽車業，因為需要使用大量耐熱稀土磁體，煞車、轉向系統和許多其他系統的馬達都依賴這種磁體。中國並於6月初正式啟用稀土磁體追蹤系統，要求生產商提交交易量與客戶名稱等資訊，藉此加強對稀土出口的監管。受到波及者包括美國、歐盟和日本的汽車業者。而且稀土的應用範圍包括：高精度工具零件、晶圓製造材料、電動車、海上風力渦輪機，乃至於人形機器人和軍工產業。特斯拉執行長馬斯克便曾表示，中國政府管制稀土磁鐵出口，將使得其Optimus人形機器人的生產受到影響。

中國在稀土的優勢，並非只是仰賴對稀土原礦的掌握，更在於全球開採的90%稀土是由中國化學公司加工提煉，而中國逐步從基礎礦物延伸至高端材料領域，形成「資源─加工─應用」供應鏈控制體系。類似這樣的體系也出現在無人機領域，只是呈現的是「零組件─加工─應用」供應鏈控制體系。而且中國在方興未艾的人形機器人領域也趨向於形成類似的優勢。

摩根士丹利在2025年2月發布了《人形機器人100強》報告，系統性盤點全球人形機器人產業鏈的100家上市公司。在百強榜單中，中國企業占比為31%，美國企業占比達35%，雙方幾近於平手。不過，摩根士丹利在報告中也指出，中國同時展現技術優勢和成本優勢。過去五年間，中國共取得5,688項人形機器人專利，遠超美國的1,483項、日本的1,195項，以及全球智慧財產權組織的1,123項，遙遙領先其他國家。同時，在過去的三年，中國發布的人形機器人款式也遠超其他國家，尤其在2024年，全球新發布的人形機器人產品共51款，中國占35款、而北美地區有八款。

相較於美國所掌握的先進技術和領先市場優勢，中國展現的是快速集結的供應鏈、量產能力和市場應用能量；這種反差反映在無人機領域，美國有突出的軍用無人機，而中國卻是商用無人機的霸主。而且中國在電動車（如馬達、電池）、無人機等產業的實力也有助於中國發展人形機器人。研究公司STIQ的創始人Thomas Andersson說：「中國的機器人供應鏈和整個生態系統非常龐大，進行開發和研發非常容易。」再加上在稀土、電池等領域的優勢，中國正在逐步蓄積科技戰和「卡脖子」的籌碼。