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聯合報黑白集／卓榮泰敲擊劉世芳之後

聯合報／ 黑白集

內政部長劉世芳（左）與行政院長卓榮泰（右）在立法院備詢時交談。圖／聯合報系資料照片 曾吉松
內政部長劉世芳（左）與行政院長卓榮泰（右）在立法院備詢時交談。圖／聯合報系資料照片 曾吉松

鬧了廿多天，內政部劉世芳叫囂要地方「中正路」改名的行動，突遭閣揆卓榮泰親自喊卡。卓榮泰賞了劉世芳一耳光，說行政院「沒有全盤推動的任何計畫」。更糗的是，內政部是由次長馬士元出來接話，稱「一切依卓揆指示」，改名議題到此為止。

被自己的長官和部屬相繼打臉，劉世芳應知自己闖了什麼禍，才會被敲這麼一記。這位菊系大將，上任以來表現始終脫軌。她時而呼籲民眾要支持賴清德「當我們台灣國的主人」，並對在野黨的抗議行動指指點點，要求「全部移送地檢署偵辦」。內政部長當到如此「目無法制」卻呼風喚雨，即可知她內容空洞，被Ｋ也是必然。

換一個角度觀察，卓榮泰看得出劉世芳的「中正路改名」是徒添麻煩，必須喊停；但他對自己一聲令下大砍地方政府六百多億元補助款，能覺得怡然自得嗎？改路名會惹民怨，而行政院隨便刪減補助款，使地方社福工作推動困難，難道會讓百姓對賴政府愈發感恩戴德？

卓榮泰看得見劉世芳改路名的錯誤，卻看不到自己砍地方預算的魯莽，這不是更大的問題所在嗎？賴政府掉入大罷免陷阱後，對民意的拿捏就愈發自我限縮，嚴重失準。卓榮泰能出手制止劉世芳的不智，但是，誰能糾正卓榮泰的濫權，誰又能把賴清德從大罷免迷夢中搖醒？

賴清德 賴政府 補助款 社論 濫權 大罷免 卓榮泰 劉世芳 內政部 中正路

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