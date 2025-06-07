聯合報社論／美中重啟貿易談判，輪到台灣牌上桌

美國總統川普與大陸國家主席習近平近日通上電話。圖為川習2017年在G20峰會上見面。 （美聯社）

美中貿易談判觸礁多時，川普與習近平近日終於通上電話，打開僵局，並相互邀訪。雙方刻意營造友善氛圍，但大陸官媒報導，習近平提醒川普慎重處理台灣問題，川普承諾會奉行「一中政策」。自美中達成日內瓦協議後，兩國激烈博弈，台灣議題也被端上談判桌。賴政府早早送出籌碼因應關稅戰，卻難以確保不淪為美中交易籌碼。

美中五月十二日在日內瓦簽署聯合聲明，正式展開貿易談判。當時川普在記者會上冒出「有利統一與和平」說詞，被認為是對北京誘談之詞。其後談判觸礁，美防長提出「中共征台，美國必保台」言論，稱將擴大對台軍售。川習通話中，習近平要求美國慎重處理台灣問題，「避免極少數台獨分裂分子把兩國拖入衝突對抗險境」。可見，美中除以高階晶片與稀土互卡脖子，敏感的台灣議題始終未曾缺席。

美中當初同意「停火九十天」，暫緩實施高關稅，並建立機制持續談判。這雖緩解美國股債市動盪，實則敵意不減，攻防不止。日內瓦聯合聲明發布當天，華府宣布華為昇騰晶片的全球新禁令，接著暫停向中國商用飛機C919供應半導體部件及引擎。另一方，北京則擴大稀土的流向管理，除嚴打走私，還將審批流程拉長到九十至一百八十天，並增加環評與最終使用者的限制。

雙方擴大關鍵產品出口管制，危及談判進行。例如，美國對英偉達與超微先進晶片銷中的新禁令，意在阻撓中國ＡＩ產業發展。而中方祭稀土出口新規，使得美國汽車與軍火產線因缺料被打亂叫停。近日的戰況是，美商務部出招，全面禁止電子設計自動化軟體公司出貨給中國，企圖卡死大陸半導體國產化。中國駐美使館隨即指控，美國「濫用出口管制措施」，呼籲美方遵守日內瓦協議。北京甚至在稀土出口審批過程，讓歐洲先過關，刻意強化稀土的戰略地位。這次川習通話後，川普宣稱「不再有稀土問題」；可見，北京的稀土戰略，在中方談判中發揮了關鍵作用。

日前美國防長赫塞斯出席「香格里拉對話」，表示中國軍事威脅「真實而且可能迫在眉睫」，要求亞太盟邦提高軍備，並稱「若中國試圖征服台灣，美國將保衛台灣」。外媒並披露，美國官員稱未來四年要擴大對台軍售規模，而且不會反對賴總統過境訪美。此舉，被親綠學者解讀為：「川普2.0」對台海情勢的明確表態。然而，赫塞斯被問到「如何保衛台灣」時，不發一語即離場。川普上任至今核准卅多項軍售，沒有一項是給台灣。當他為稀土向北京嗆聲「不再作好人」後，台灣以為獲得川普關愛眼神；未料才過一周，川習通上電話，台灣問題就成為雙方談判的開場白。其間虛實，令人玩味。

川普一當選，賴政府便提出軍購「夢幻清單」，二月更宣示將國防預算提升到占ＧＤＰ的三％以上；對等關稅宣布後，賴清德更火速向美承諾加碼軍購。這些表態，都石沉大海。華府直到和北京談判碰壁，才想到回應軍售台灣，開出的還是四年長期支票。如此作法，把台灣當小刀，來施壓北京嗎？

我方向美採購六十六架F-16V戰機，傳出今年交機僅個位數。明年底能否如期全數交運，仍有變數。在美中談判達成前，台灣真能取得被一延再延的軍購項目嗎？

台灣被放在美中談判桌上，關稅、供應鏈、軍購都可能是交易標的物。美中談成，台灣或成籌碼犧牲；談不成，川普可能把台灣牌加上「台獨槓桿」加碼下注。除了跪美，賴政府可有其他保台之道？