經濟日報社論／川普馬斯克翻臉 慎防轉移焦點

川普和馬斯克翻臉，實是意料中事，只是想不到會這麼快。美聯社

川普和馬斯克翻臉，實是意料中事，只是想不到會這麼快。從選前的如膠似漆到現在的反目成仇，中間的每一過程和轉折，都比八點檔的連續劇還精彩。

他們之間的心結爭議，無非就像紐約郵報所說的：一，眾院共和黨推翻拜登時代的電動車稅收抵免政策；二，白宮拒絕讓馬斯克在其法定的130天特別政府僱員任期結束後，繼續留任；三， 聯邦航空管理局不使用Starlink衛星來幫助管理國家空中交通管制系統；四，川普撤回對馬斯克盟友賈里德．艾薩克曼領導太空總署的提名。

這則鬧劇，馬斯克都已揚言要發動對川普的罷免；川普也威嚇要停止政府跟space X之間的合約。川普和馬斯克之間禍起蕭牆，兩人互咬一嘴毛，接下來這幾天就是口水大戰，謾罵指責不絕於耳。

川普和馬斯克個性相近，自認都是開創性的天才，自戀、爭強好勝、得理不得理都不饒人、仇恨心強。所以這則新聞未來還有發展，以川普永不服輸，睚眥必報的性格，不是在現在強烈反擊，而會是在總統任內。

這則八卦劇，川普沒有壓倒性的勝利，所以會先畫下句點。以川普變幻莫測、老謀深算的個性，很可能他就要轉移話題，不再和馬斯克糾纏下去，而將重心移到別的焦點上，以重塑威望，搏回媒體版面，及民意的支持。

昨天美國財政部公布匯率觀察報告，台灣和半年前一樣，被列為匯率操縱國的觀察名單。在這時間點，川普政府會不會極速施壓台灣，要求台幣快速的升值？儘管5月初台幣已經升值過一波，但川普政府要的是台幣繼續升值。真如此，中央銀行除了四點官方的聲明，是否已做好因應準備？出口商在這時間點要求大額而快速的賣美元，央行要如何對應？外資在這時又有大筆的錢進來炒匯，央行如何狙擊？台幣的連番升值，會不會形成新的通貨膨脹？賴政府針對台幣的被迫強勢升值是否做過詳盡的沙盤推演？在國際貿易上，匯率的殺傷力遠大於關稅，也攸關民生，絕對是我們經貿課題上的重中之重。

台美關稅談判台灣列為優先名單，這幾天，川普政府如果公布第一波名單和內容，各國議論回擊可以想見。賴政府要怎樣因應面對這樣一個現實，政府對於廠商的輔導協助，外界一直認為做得還不夠，現在碰到實彈推演了，廠商真正的聲音和政府的因應辦法，有無切合？在美國課徵台灣進口關稅後，我們對中國大陸及其他國家的出口，是否都正常運作？台灣如果對美國所有商品進口零關稅，那麼現在有關稅的汽車及汽車零組件，如何求生存？如何和美國產品競爭？這些問題都攸關台灣產業的生存命脈，要非常慎重。

中國大陸「反制川普團隊」，對川普政府所做的功課研究，超過川普政府對習近平政府的了解；相信習近平對川普的了解，會超過很多川普閣員對川普的理解。所以，美國對中國大陸的多次關稅制裁，中國大陸能夠謀定後動好整以暇，進退有據不疾不徐。相對之下，賴政府對川普政府的了解實在不夠，只是一味迎合，我們針對可能的突發狀況做好準備了嗎？

美國國內政局因為川普的減稅法案而朝野對峙、社會價值觀也因川普和馬斯克鬧翻而繼續混淆、司法對川普關稅戰的合法性尚未裁定。但美國已有最新版的匯率報告，關稅報告也將出台，在此關鍵時刻，賴政府有必要成立「匯率、關稅應變小組」，央行、財經、對美談判代表、國安相關單位全力動員，針對匯率及關稅問題提出多套整合性的應變做法。