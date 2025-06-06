聯合報社論／轉型正義不是供民進黨吃到飽的招待券

內政部要求全國中正路改名，引發地方反彈，內政部昨天改口，將在取得共識後再依法推動。記者曾吉松／攝影

內政部推動全台中正路改名，遭地方以「勞民傷財」為由反對，七成多的民眾也不表支持。未料，劉世芳竟祭出《促進轉型正義條例》，稱清除威權象徵是政府責任，不能不推動。劉世芳的作為，暴露了三大盲點：第一，她以為促轉條例是供民進黨免費「吃到飽」的招待券；第二，她對現實的「民之所欲」視若無睹；第三，賴政府早已學步「威權統治」，她還好意思提轉型正義。

在民進黨氣勢如虹時，中正路改名都被認為是「擾民」的惡政，而遲未推動。如今民怨四起，劉世芳還想大剌剌推動「正名」，除了太不識相，也說明她的顢頇與過時。移除蔣公銅像，或許可稱為去除個人崇拜，但路名何辜？像台南市那樣將一百多公尺的路段改名「湯德章大道」，不也是另一種崇拜？而戶政系統並不更改，正說明牽動的人力、物力成本太高，太過擾民。由此看，劉世芳到底是在服務人民，還是在滿足自己的意識形態？

更糟的是，劉世芳竟搬出《促轉條例》為自己墊腳。《促轉條例》在二○一七年立法，次年促轉會成立，便如火如荼地展開運作，處理威權時期歷史真相之還原，包括平復司法不公、處理不當黨產、回復受害者名譽及賠償受害家屬損害等。四年間，促轉會共撤銷了威權年代近六千件判決，付出數百億元賠償，移除五百多處所謂「不義遺址」。促轉會在二○二二年解散，至今已逾三年，劉世芳仍停留在「改路名」的腦霧中，讓人不解。

正當卓內閣大砍地方政府補助款的風波未解，劉世芳突然要求地方更改路名，兩波壓力激盪，更加深基層對賴政府的反感。原因是，補助款是地方政府重要的財源，卓榮泰在未經溝通的情況下，一舉砍掉六百多億元攸關社福的經費，不僅違背憲政精神，更是視人民如草芥之舉。行政院已不顧基層百姓死活，劉世芳還逼迫地方將資源用於無關民生的事項上，根本是在官逼民反。也難怪，改名之舉，連綠營民代也表示無法苟同。

更可議的是，劉世芳拿《促轉條例》宣示權威時，彷彿「轉型正義」是民進黨取之不盡、用之不竭的資產，是民進黨可濫權「吃到飽」的免費招待券。事實上，民眾如今看到的民進黨，卻是一個墜入「威權統治」迷思不能自已的政黨，早已喪失了正義理念，也忘了要服務人民。

且看，賴政府發動的大罷免，藉由中選會和檢調的上下其手，藍綠兩黨在二階連署寫下卅一比○的紀錄。這個醜陋的數字，正是賴政府濫權及「轉型不正義」的鮮明寫照，而民進黨仍得意洋洋。再如，在賴清德子弟兵想要參選的縣市，綠營內原本民調領先的同志陸續受到檢調以各種名義偵查，為欽定人選排除障礙，高雄、台南、宜蘭無不如是。再看，一年來賴政府以「抗中」為名的各種打壓，乃至利用司法及憲法法庭打壓國會、為行政部門護航，皆已到了「一黨專政」及「侵害人權」的地步。這種時候，劉世芳還大剌剌談轉型正義，豈不是自暴其短！

必須一提的是，民進黨這整套抄自德國的「轉型正義」概念和法律，原本一個最核心的精神，就是最終要「促進社會和解」。遺憾的是，這個關鍵精神卻被民進黨徹底忽略及遺忘，民進黨把全副精神放在清算、報復及鬥爭，以攫取自己的最大利益和方便。然後，每年二二八繼續無限「提款」，繼續數落國民黨的不義，繼續拿「中正」出氣。民進黨若無法意識到自己的偏差，真正的轉型正義永遠不會到來。