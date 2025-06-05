聯合報社論／南韓總統大選教給台灣的兩件事

南韓總統李在明（左）4日宣誓就職後向支持者揮手致意。（新華社） （法新社）

南韓共同民主黨的李在明以四九．四二％的得票率，擊敗執政的國家力量黨候選人金文洙的四一．一五％，贏得總統大選，隨即就任。表面上，這是選民拋棄保守派轉投自由派；實際上，這是一場「集體討厭尹錫悅」的大集結。前總統尹錫悅的戒嚴之亂，造成國政失序與經濟衰退長達大半年，連代理總統韓悳洙及原定接任的崔相穆都相繼遭到彈劾，只能由副總理兼教長李周浩代理總統及總理職位。這種群龍無首的狀況，使得韓國面對川普關稅戰顯得難以招架，民怨四起。

正因這種全民「集體危機意識」，韓國人民爭相用選票來挽救國家，使這次大選衝出近八成的投票率，是一九九七年亞洲金融危機後最高。可見，南韓選民亟欲擺脫「素人政治」的夢魘，跳脫以往地域政治和政黨意識形態的束縛，將希望寄託在訴求全民團結、又具有豐富政治歷練的李在明身上，期待他能讓韓國恢復經濟的榮光。

與尹錫悅任內的「朝小野大」不同，這次李在明除當選總統，他所屬的共同民主黨也在國會取得過半的席次。這點，讓李在明可以藉著「完全執政」的優勢，全力推動政經改革。對內，他必須修補「戒嚴之亂」引發的民意對立與衝突，並消弭經濟上的挫敗感；對外，則要審慎因應川普的關稅大戰。南韓稍早曾提出「七月方案」，希望藉由貿易、投資、造船、能源等合作，在七月九日前免除相關關稅。亦即，李在明的考驗嚴峻，很難有任何政治蜜月期。

在對外關係上，李在明過去雖被貼上「親中反美」的標籤，但他在競選期間主張推行務實外交戰略，改善對中國關係並緩解南北韓關係，不同於尹錫悅政府一面倒向美國的路線。李在明仍強調韓美日三邊合作的重要性，也稱「韓美同盟」是南韓國家安全的基石，但戰時指揮權須交給韓國。由此可見，李在明上台後的外交路線變動應該不大，但會藉由務實治理保持更多彈性與自主。

從韓國看台灣，這次韓國總統大選，對台灣有兩大啟示。首先，是韓國司法體制的高度中立性。南韓憲法法院的主審大法官鄭亨植，雖是尹錫悅所提名，但憲法法院最終仍然八票一致通過對尹錫悅的彈劾案，讓韓國能夠重新舉行總統大選。此外，李在明先前涉嫌違反選罷法，韓國高等法院為保障身為總統候選人的被告權益，使他能擁有與其他候選人相等的選舉活動機會，決定延至大選後再開庭，讓李在明順利取得總統候選人資格。反觀台灣，民進黨推動的大罷免不僅撕裂民意、破壞民主，中選會及檢調系統都明顯採取「辦藍不辦綠」的偏頗手法影響罷免連署，激化朝野對立，使國政陷入空轉。

其次，這次南韓大選能衝出近八成的高投票率，「不在籍投票」制度扮演了關鍵角色。據統計，南韓旅外公民的投票率高達七九．五％，創下歷年新高；而提前投票率也高達卅四．七四％，為歷屆次高。尤其李在明的大本營全羅南北道，提前投票比率更超過五十％，形成「提前投票、提前當選」的現象。反觀號稱資通大國的台灣，不在籍投票法案在立法院躺了二十多年，民進黨以違憲及憂慮中共操作為由堅決阻撓。這不僅損害海外公民的民主權利，也造成投票大排長龍，乃至「邊開票、邊投票」的怪現象。

李在明當選次日立即宣誓就職，顯示韓國亟欲擺脫戒嚴的政治陰霾，讓國政恢復正常運轉。反觀台灣，直到年底，都將陷於罷免惡鬥的動盪。看看韓國，想想台灣，民進黨不羞愧嗎？