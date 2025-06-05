經濟日報社論／亞洲一體化是再全球化關鍵

大陸國務院總理李強（左四）27日在吉隆坡出席「東協—中國—海合會峰會」。（新華社）

5月20日，中國和東協經貿部長特別會議以線上方式舉行，共同宣布完成中國─東協自貿區3.0版談判。緊接著，5月27日，第一屆東協、中國、海合會（海灣合作理事會）峰會於馬來西亞吉隆坡舉行，三方正式發布聯合聲明。中國總理李強致詞時表示，三方應建成巨大的共同市場，創造出「1+1+1大於3」的整體效應。

就在美國全力以反全球化、逆全球化破壞好不容易才建構起來具有經濟一體化意義的全球化之際，整個亞洲，從東亞到東南亞到西亞，則以中國為中心，彼此串連，努力推動建構一個新的區域化和經濟一體化工程。

整個事態與形勢的發展，毫無疑問，與近代中國之快速崛起密切相關。首先，就中國與東協之間的自貿區發展而言，可以回溯至本世紀初。1979年，中國推動改革開放，走上市場經濟，2001年中國加入世貿（WTO），開始與全球接軌，原本由美國主導及推動的全球化，才算是真正進入了全球化階段。中國進入WTO之後，即與東協十國展開自貿區談判，2010年，自貿區1.0版全面建成；2015年，雙方簽署升級協議形成2.0版；然後，則是在RCEP的基礎上又一次升級，完成了3.0版的談判。

數據顯示，中國已連續16年保持東協第一大貿易夥伴地位，東協則連續五年成為中國第一大貿易夥伴。2024年，雙邊貿易額達到人民幣6.99兆元，占中國外貿總值的15.9%。這意謂著經過20多年，中國與東協十國已經在生意要素上實現了高度的優化配置與優勢互補，而這兩個「優」，正是經濟一體化和全球化的精髓。

2009年，美國在歐巴馬上台後，也在亞太地區開始搞自貿協定，即所謂的TPP，戰略上刻意將中國排除在外，未料在歐巴馬任內剛完成談判的TPP，卻被2017年上台的川普以宣布美國退出而遭到重創。現在看來，當年的退出，正是此後從川普1.0到拜登再到現在的川普2.0，美國全面反全球化、去全球化的開端，全世界的全球化也正因為美國作為霸主的揚棄，面臨空前的危機。

幸運的是，中國在快速的崛起，而且更重要的是，中國不但認識到全球化的價值也注意到全球化的不足或弊病，因此，中國走了一條與美國的全球化模式不同的道路。

就經濟理論而言，全球化有三個優，除了前述的「優化配置」和「優勢互補」之外，還有一個源自於市場經濟與充分競爭下必然出現的「優勝劣汰」。所以推動全球化，就必須實現優化配置及優勢互補，讓大多數人及大多數國家分享利益的同時，關注到相對弱勢者在全球化過程中，因缺乏競爭力，反而因全球化而導致處境惡化的現實，從而在制度、機制或政策上給予矯正或彌補。

當年中國在展開與東協十國的自貿區談判時，就了解到東協十國雖為一個整體，但經濟發展水平差距不小，有已屬於發達國家的如新加坡，也有處於發展中國家階段甚至於相對更落後者，所以在處理互減關稅時就有了一種特殊的安排，以致於整個談判過程相當順利。比如，就在剛剛完成的3.0版本中，中國對東協95%的商品，關稅降為零，東協則對中國90%的商品關稅降為零。

由於美國因素，中國與東北亞的日、韓之間的自貿區談判，進度較慢；但在一帶一路的推動下，中國與中東及西亞的經貿關係已有重大進展，特別是剛舉行的第一屆東協、中國、海合會峰會，意謂著亞洲板塊的經濟一體化進展順利，峰會發展的聯合聲明，顯示三方已建構了經濟、能源、數字、人文等七大領域的合作框架，按照這個趨勢觀察，在可預見的將來，一個以發展為導向，以多邊主義為基石的「全球南方共同體」或將浮現而出。中國正在以亞洲一體化為起點，推動一個世紀性「再全球化」工程。