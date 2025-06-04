經濟日報社論／貿易戰變資本戰 台灣新挑戰

美國國會眾議院於2025年5月通過的《大而美法案》（The One Big Beautiful Bill Act），其中的第899條款，引發了全球資本市場的動盪與焦慮。（路透）

美國國會眾議院於2025年5月通過的《大而美法案》（The One Big Beautiful Bill Act），其中的第899條款，引發了全球資本市場的動盪與焦慮。該條款並非單純的稅收改革，而是美國針對他國稅制行為進行反制的法定手段。這項被視為報復性立法的條文，明確授權美國政府對被認定為「歧視性外國」的個人、企業與主權機構加重課稅，最高稅率將達20%。

這項立法針對的是那些推動數位服務稅（Digital Services Tax）、全球最低稅負制（Global Minimum Tax）、分流利潤稅（Diverted Profits Tax）等措施的國家。依照美國政府的邏輯，這些政策明顯對美國科技與跨國企業造成額外負擔，因此第899條款就是回敬這些「不公平稅制」的報復工具。有學者已將其解讀為從「貿易戰」升級為「資本戰」的開端，並警告其後果可能遠超過以往的301條款（美國用以對付「不公平貿易」的重要工具）。

此一變局對全球資金流向產生實質影響，在美國多年推行的資本市場自由化與低稅率環境，正逐步改寫，外資對於持有美國資產的風險預期明顯升高。德意志銀行即指出，第899條款將使外資持有美債的實質收益下降，間接威脅美國本身的國債融資能力。大型資產管理機構與外國政府的主權基金已經開始重新評估持有美債與美國不動產的資產組合配置，資金可能朝向其他安全性較高的市場轉移。

雖然目前美國尚未將台灣列入「歧視性外國」名單，但從條文設計來看，未來若我國配合國際推動OECD的數位稅或全球最低稅負制度，不排除有被納入名單的可能。這樣的風險，不能被視為遙不可及，而是必須即刻審慎評估的現實挑戰。

台灣的中央銀行長年將大宗外匯存底投入美國國債市場，作為穩定幣值與管理外匯風險的核心策略。一旦第899條款適用於台灣，中央銀行的收益將直接受到稅負侵蝕，不僅降低資產報酬，也可能影響整體金融穩定性。同樣受到影響的，還包括國內壽險公司與銀行業者，這些機構對美金融市場的投資比重甚高，若資本回報出現滑落，將迫使業者重新思考海外配置策略，甚至引發保單利差壓力。

台灣目前正在研議成立主權基金，若其未來投資策略過度仰賴美國資產，在政策尚未落地之前，便已潛藏風險。尤其在當前國際稅務環境快速演變的背景下，設計主權基金時若未納入美國899條款的因應機制，將可能錯估風險、陷入困境。

在實體企業層面，台灣擁有許多與美國緊密往來的跨國企業，一旦稅率增加或條件變動，這些企業的稅後淨利將受壓縮，長期將影響其在美國市場的布局與競爭力。同時台灣資本市場中有大量ETF與投信基金包含美股與美債成分，投資人極有可能面臨基金績效下滑與報酬不如預期的情況。

為了避免日後被動應對，政府應盡快啟動跨部會的應變規畫。財政部、國發會與金管會可共同成立專案小組，定期掌握美國政策的走向，並針對被列入「歧視性外國」的可能性進行風險模型模擬與衝擊評估。

除了風險控管，外交與稅務談判層面亦不可或缺。台灣與美國目前並無正式的稅收協定，這使得我們在面對此類政策調整時，欠缺制度性保障。因此未來應積極透過雙邊經貿機制或第三方平台，強化與美方的稅務溝通，避免被列入不利名單。

第899條款的出現，是美國稅收政策的一次根本轉向，不再是單純為了填補預算或調節產業，而是明確地作為外交政策的延伸工具。當一國稅制被用作經濟武器，其對外資的吸引力與信賴基礎便開始動搖。對台灣而言，這既是一場對現有資產配置與政策策略的挑戰，也是一個檢視自身經濟韌性與國際適應力的契機。台灣必須及早應對，掌握主動權，方能在這場全球稅務地緣政治的激流中站穩腳步。