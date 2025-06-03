聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／台電中油，誰拖累誰？

聯合報／ 黑白集

台電鉅額虧損，已成無底黑洞。 圖／聯合報系資料照片
台電鉅額虧損，已成無底黑洞。 圖／聯合報系資料照片

中油公布六月天然氣價格，民生及工業用氣均未調整，唯獨「電業用氣」大降十％。中油宣稱，是按「天然氣價格公式」調整；但明眼人一看即知，這次降價是為了幫台電「分攤虧損」。

今年以來，民生天然氣價格持平，工業用氣漲了十三％，電業用戶則漲兩回降一回。經這次調降，電業用氣價格等於減了五．五％。殊難想像，什麼公式可以「一體套用、三種結果」？公式成了政治工具，說「顧民生」，其實是「顧虧損」。

台電、中油原本都是國營事業金雞母，近年卻成了「難兄難弟」。截至去年，中油累計虧損近七百億，看似比台電累計虧損四千多億少。但過去五年，中油大虧超過二千五百億元，比起台電不遑多讓，只不過中油底子較厚罷了。但底子再厚，也逃不過轉盈為虧命運。

台電鉅額虧損，已成無底黑洞非核家園後，天然氣發電占比超過六成，如天然氣不降價，台電將越虧越多。中油無端調降氣價，是自己出血，為台電止血。如此，只是把台電的虧損挪到中油帳上，是政府在玩數字遊戲！

至今年底，中油預估負債比將達九十五％，和台電同樣瀕臨破產。到底誰拖累了誰？說穿了，既非台電拖累中油，也非中油拖累台電，而是被民進黨錯誤能源政策帶衰，兩棵「搖錢樹」變成兩個「大錢坑」。

黑洞 非核家園 負債 能源政策 社論 破產 民進黨 台電 公式 中油

延伸閱讀

中火五部燃煤機組無操作許可證？台電：展延審查中 現依法仍可操作

中火5機組無證燒煤？台電回應：合法合規

台中神岡突停電影響363戶 台電：疑風大吹動竹子碰觸高壓線路

興達、大林除役機組接連發電 高雄藍黨團緊咬附帶決議：全拆

相關新聞

聯合報黑白集／台電中油，誰拖累誰？

中油公布六月天然氣價格，民生及工業用氣均未調整，唯獨「電業用氣」大降十％。中油宣稱，是按「天然氣價格公式」調整；但明眼人一看即知，這次降價是為了幫台電「分攤虧損」。

聯合報社論／賴政府忙著大罷免，誰在乎疫情威脅？

國內新冠疫情急遽升溫。衛福部疾管署預估，從五月底到八月初，全台將有近一百八十萬人確診。疫情高峰，估計落在六月底、七月初，屆時單周就醫將超過廿萬人次。最近，陸續傳出基層診所抗病毒藥物缺貨的問題，民眾跑遍藥局，也買不到快篩試劑。賴政府只在乎大罷免，都不必關心防疫安全和民眾健康了嗎？

經濟日報社論／台灣新創新氣象 打造護國群山

隨著產業創新條例修正案於4月18日三讀通過，台灣新創環境迎來關鍵轉折點。這不僅是政策層面的突破，更象徵著台灣經濟發展策略...

聯合報社論／國民黨糾結主席交棒，不如思考主席角色

國民黨主席朱立倫日前接受本報專訪時表示，今年九月黨主席改選時程不變，他非常期盼「順利交棒」，引發不同解讀。朱立倫是否連任...

聯合報黑白集／燕子孵蛋

台中市長盧秀燕上周宣布，台中「超巨蛋」力拚二○三○年前完工，將成台灣新亮點。「五年孵蛋」不只是市政、也是政治，既考驗台中...

經濟日報社論／主權基金架構須讓國人信賴

賴清德總統在520就職周年宣布設立「主權基金」後，行政院火速召開跨部會會議，決議將由國發會主導，召集中央銀行和財政部等單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。