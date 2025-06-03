聯合報社論／賴政府忙著大罷免，誰在乎疫情威脅？

新冠疫情升溫，陸續傳出基層診所抗病毒藥物缺貨的問題。 圖／聯合報系資料照片

國內新冠疫情急遽升溫。衛福部疾管署預估，從五月底到八月初，全台將有近一百八十萬人確診。疫情高峰，估計落在六月底、七月初，屆時單周就醫將超過廿萬人次。最近，陸續傳出基層診所抗病毒藥物缺貨的問題，民眾跑遍藥局，也買不到快篩試劑。賴政府只在乎大罷免，都不必關心防疫安全和民眾健康了嗎？

諷刺的是，衛福部食藥署五月中還表示，已核准四張新冠快篩試劑許可證，「整體供應量能充足」，也已聯繫四大超商和連鎖藥局等通路鋪貨，請民眾安心。其後，賴清德更在民進黨中執會上向國人掛保證，稱疾管署因應疫情高峰，已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，防疫量能相當充裕，國人無需驚慌，更不用囤積物資。未料，衛福部長邱泰源次日就為缺藥、缺快篩，向社會公開道歉，直接打臉賴清德。

事實上，半個多月前，賴總統主持衛福部防疫中心動土典禮時，即要求防疫體系必須以更高規格的防疫整備，積極提升台灣防疫韌性，才能在下一波疫情來臨時，守護國人生命健康。但賴總統的防疫整備要求，顯然被當成耳邊風；疫情來了，藥物和快篩不是缺貨就是調度不及。賴清德的保證，只要倒過來解讀，真相就浮現了。

邱泰源道歉並解釋，指新冠抗病毒藥物庫存量可供四十五萬人次使用，依過去經驗推估，每一波疫情最高峰抗病毒藥物使用約十八萬人次，存量非常足夠。至於快篩部分，因通路問題，目前已在三大超商鋪貨，廠商日以繼夜增產，鋪貨也數倍於疫情預估人數，「生產鋪貨過程多了一、兩天」。然而，問題恐怕不在鋪貨遲遲的調度問題，而在防疫整備的態度問題：防疫部門沒做好協調，才會出現準備不足與調度缺口。這讓人不禁回想起新冠疫情期間缺口罩、缺快篩、缺疫苗、缺藥物，什麼都缺，就是不缺政治操作的新冠之亂。

疫情之亂陰影再現，更大的疑慮則是醫療量能：會不會再度出現急診塞爆、醫護累垮的窘況？新冠疫情結束後，醫療量能的困境並未解決，急診病患躺在走廊待床的景象讓人心驚。今年疫情高峰期間，預估單周就醫人次將超過廿萬，高於去年疫情。如果沒做好整備、協調與沙盤推演，屆時恐亂象頻傳。現在疫情初起，就發生藥物與篩劑的調度缺口；疫情高峰轉瞬即至，賴政府難道要坐視醫療崩潰？

籠罩著疫情之亂的陰影，不只是防疫物資缺乏，疫苗與快篩的採購弊端，迄今仍然蓋著「衛福布」。這次疫情升溫，基層藥師爆料，竟有藥廠能在三天內拿到快篩產品執照，該公司股價因此上漲三％。儘管衛福部澄清，該廠商早在去年七月即提出申請，審查過程一切合規，只是剛好趕上疫情上升。然而，相關的質疑與澄清，恰恰凸顯衛福部幾無防疫整備，等到疫情升溫才急找廠商日夜加緊趕工。

賴總統一上任就成立「健康台灣推動委員會」，但一年後面對新冠捲土重來，民眾卻連買個快篩都要跑遍藥局，基層診所也出現藥物缺貨，顯示賴總統的「健康台灣」根本是空話。邱泰源道歉後，衛福部搶在端午節前宣布，廿一家部立綜合醫院六月起加開新冠特別門診與夜診，防範端午連假造成感染人數飆升，為提升醫療量預作因應。不過，看看賴政府為報復藍白凍刪總預算，不惜違法統刪地方補助款，大砍民眾與弱勢最需要的預算，連眼睛都不眨一下。地方預算被刪，必然會衝擊防疫工作。問題是，這個政府還在乎疫情威脅民眾健康嗎？