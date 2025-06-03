經濟日報社論／賴政府要建立應對川普的智庫

賴政府要建立應對川普的智庫。聯合報系資料照

川普是一個天天創造話題的美國總統，和傳統謹言慎行的政治人物完全不同。要掌握美國政策，就要先了解川普，研擬應對之道。

1982年川普出價2,800萬美元，要買現在稱為南方白宮的海湖莊園，但原莊主不賣，川普就花了200萬美元買莊園旁一塊土地，揚言要蓋高樓住宅，這樣會遮蔽莊園的海景與私密性；這一招很管用，最後原莊主在1985年以800萬美元賣給川普；比最早的開價低了2,000萬美元。

川普後來接受媒體訪問，非常得意他的交易手腕和喊高買低的策略。這完全運用了川普所寫的「交易的藝術」書中「數字唬人，聲量要大，先威嚇再交易」的戰術，也看得出川普威脅虞詐的格調。

川普就任滿百日，美國媒體做了他和家族在這100天內假公濟私圖利自己的追蹤。從發行川普夫婦加密貨幣，到川普媒體科技集團對比特幣的投資、成立財務公司吸收外資發行數位代幣；這些舉措，加上川普任命的多位支持加密貨幣的重要官員，促使他們盡快制定數位資產監管框架，將比特幣視為美國的儲備資產；川普家族的運作，配合政策上對數位貨幣的鬆綁，合計獲利已有48億美元以上。另外，家族再利用川普的招牌，在越南、阿聯酋、敘利亞、英國及華盛頓特區吸收30億美元以上的資金，要進行高爾夫球場、酒店和土地的開發。

這難道不涉及利益衝突？傳統上的美國總統都有崇偉的道德高度，很多事有所為有所不為，但川普是非典型的總統，明目張膽師心自用，完全不在乎輿論民意。選前他有34項重罪，但仗恃「當選過關，落選被關」的金剛護體；當選總統後，有刑事豁免權，加上利益衝突蒐證困難，司法部長由總統任命，所以他就更恣意妄為。

川普受訪時說「我是美國總統，也是世界總統」，他自認是「天選之人」，狂妄放肆目空一切。川普2.0顛覆了美國國內及國際的價值觀，無論美國政治、經濟、社會、教育，以及國際關係、組織及貿易秩序，徹徹底底的改弦更張。

法治是美國的立國根本，但川普的改革，高懸拿破崙當年說的「拯救國家的人，不違反任何法律」，所以他的作為幕僚都有自圓其說的正當性；這和當年美國鐵路大王范德比說的「我幹嘛在乎法律？權力難道不是在我的手裡？」如出一轍。

川普的律師柯恩曾教川普，成功之道有三：「攻擊！攻擊！再攻擊！」；「永遠不要承認自己有錯」。這一套就是川普今天處理關稅戰的策略。

在川普1.0的時候，中國大陸飽受美國關稅及商品制裁；也體認川普信口開河、朝令夕改，不按牌理出牌的個性，痛定思痛成立了「抗川智囊團」，找了產官學界，以及了解川普個性的人，共同研商對川普的反制做法。多年的磨練頗有成效，這次川普2.0，美國對中國關稅不斷加碼，中國大陸不是反射性的還擊，而是謀定後動，有節有奏，一反過去戰狼式外交，而改為低調養晦好整以暇，以說理盼贏得各國的支持，而在稀土等重要礦產上限制輸美，掐住了美國的咽喉。

台灣在面對川普提出的32%關稅，驚惶失措亂了方寸，賴政府先宣布將「擴大對美投資、購買，對美國產品零關稅」，未談判先亮牌，是談判上的大忌。顯示政府相關部門沒有做好應對川普政府的談判準備。賴政府開誠布公未必能換得美國同等對待；儘管台灣不斷示好，並沒有得到公平待遇，反而讓美國軟土深掘。

川普還有三年半的任期，會不斷在關稅、匯率、貿易障礙、台海安全上製造課題，台灣錯綜的政治形勢，會使經貿議題更複雜，所以賴清德政府要廣邀各方面專家，成立應對川普政府的智庫，不斷推演川普的言行，集思凝聚台灣的對應之道，這種沙盤模擬的做法，到了談判現場，助益甚大。